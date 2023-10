Tourismusprogramm in Graubünden erfolgreich abgeschlossen

Die Absicht vor zehn Jahren war klar: Das auf Kooperation der touristischen Akteure und Innovation angelegte Tourismusprogramm sollte das Zusammenspiel verschiedener Leistungsträger stärken, die Innovationskraft der Destinationen fördern und deren Produkte marktfähig machen. Graubünden sollte sich so auf der nationalen und internationalen Tourismuslandkarte prominent positionieren. So steht es in einer Mitteilung der Regierung vom Donnerstag.

An das Weissbuch, eine Sammlung von Thesen und konkreten Impulsen für die Bündner Tourismuswirtschaft, knüpfe die nun vom Tourismusrat vorgelegte «Standortbestimmung für den Bündner Tourismus» an.Der Bündner Tourismus hat dank seiner Angebotsvielfalt und der Weitläufigkeit des Kantons substanzielle Marktvorteile, die es auch in Zukunft gezielt zu nutzen gelte, steht weiter in der Mitteilung.

