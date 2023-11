Totenmessen zu Allerheiligen: «Jeder stirbt seinen eigenen Tod»

Mozart schrieb noch die ersten acht Takte des «Lacrimosa» – und ab da ist die Seite seines überlieferten Manuskripts leer: Der Komponist starb 35-jährig, mitten in der Arbeit am Requiem, mitten im Satz zum «Tag der Tränen».

SCHWEIZERBAUER: Allerheiligen mit Betty, Bossi und KobiHeute ist 1. November und somit Allerheiligen. Die Christen gedenken an diesem Tag den Heiligen und besuchen die Gräber der Verstorbenen auf dem Friedhof. Wir tauchen ein in das Brauchtum und die Familiennamen rund um den Allerheiligen.

NAU_LIVE: Verkehrseinschränkungen aufgrund des Feiertags AllerheiligenAufgrund des Feiertags Allerheiligen in einigen Bundesländern Deutschlands werden Verkehrseinschränkungen an den südlichen Grenzübergängen erwartet. Der Schwerverkehr wird umgeleitet und es werden Warteräume eingerichtet. Der Individualverkehr wird empfohlen, das Gebiet zu umfahren.

SUEDOSTSCHWEIZ: Allerheiligen in der Churer AltstadtAllerheiligen lockt jährlich viele Besucherinnen und Besucher nach Chur, weil dieser Tag für gewisse Regionen ein Feiertag ist. Die Geschäfte haben geöffnet und zählen auf viele Besucherinnen und Besucher. Dies führt in der Regel am 1. November zu einem Zusammenbruch der Hauptverkehrsachsen in und aus dem Stadtzentrum.

NAU_LIVE: Matthew Perry: Jetzt äussert sich seine Ex-Verlobte zu TodDer plötzliche Tod von Matthew Perry hat Freunde, Fans und Kollegen erschüttert. Auch seine Ex-Verlobte Molly Hurwitz hat sich geäussert.

NAU_LIVE: Jede und jeder Vierte auf dem Velo im Dunkeln ohne Licht unterwegsNachts ist das Unfallrisiko auf dem Velo rund 1,5 mal so hoch wie am Tag. Dennoch sind in der Schweiz viele ohne Licht unterwegs.

PRESSEPORTAL_CH: Auto verkaufen geht bei uns mit jeder Marke und jedem Modell - Von Gebrauchtwagen, Export Autos und...Sie möchten ein Auto verkaufen? Wir bieten die ideale Lösung für Sie, unabhängig von Marke oder Modell. Bei Auto-Sofortkauf sind wir darauf spezialisiert, den...

