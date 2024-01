Tote Rinder an der Westküste Frankreichs angespült

In den vergangenen Wochen sind an der Westküste Frankreichs zahlreiche tote Rinder und Kühe an den Strand gespült worden. Für die Verantwortlichen sei klar, wer für dieses Desaster verantwortlich ist, heisst es in einem Bericht der Regionalnachrichten «france3-regions». Die gestrandeten Kadaver seien ein Zeichen der unhaltbaren Zustände, die auf den Tiertransportfrachtern herrschen würden.

Tierschutzorganisationen fordern jetzt von der EU strengere Regeln und konsequentere Kontrollen beim Tiertransport auf dem Meer





SchweizerBauer » / 🏆 51. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Zwei Tote in Sitten: Der Schütze hat seine Tat gestandenAm Montag wurden in Sitten VS zwei Personen getötet. Der Täter war stundenlang auf der Flucht. Alle neuen Informationen findest du im Ticker.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

12 tote Schafe – Angreifer dürfte Wolf seinAm Sonntag hat mutmasslich ein Wolf mehrere Schafe in der Gemeinde Murgenthal AG gerissen. Das, nachdem ihm bereits am vergangenen Mittwoch und am Freitag Schafe in der Region zum Opfer fielen. Der kantonale Bauernverband fordert den Abschuss des Wolfs.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »

ARTE blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurückARTE hat in diesem Jahr seinen Rekord von 2022 übertroffen und freut sich über die zunehmende Beliebtheit seines Programms auch außerhalb Deutschlands und Frankreichs. Mit mehr als 2 Milliarden Videoabrufen im Online-Angebot und einem verstärkten Zuwachs auf den Social Media Plattformen konnte ARTE auch ein jüngeres und mobileres Publikum ansprechen.

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

Zwei Tote in Sitten: Der Schütze hat seine Tat gestandenAm Montag wurden in Sitten VS zwei Personen getötet. Der Täter war stundenlang auf der Flucht. Alle neuen Informationen findest du im Ticker.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Erfolg für Trump: Oberster Gerichtshof vertagt ImmunitätsfrageDer Oberste Gerichtshof der USA hat die Anfrage nach der Klärung der Schuldfähigkeit des ehemaligen Präsidenten kommentarlos abgelehnt.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »