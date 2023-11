Torsten Friedrich zum neuen Geschäftsführer von Denner gewählt

Torsten Friedrich wurde vom Verwaltungsrat des Discounters Denner zum neuen Geschäftsführer gewählt. Er tritt sein Amt per 1. Januar 2025 an. Laut Medienmitteilung wurde Torsten Friedrich vom Verwaltungsrat von Denner zum neuen Geschäftsführer gewählt. Anfang Mai dieses Jahres wurde Adrian Bodmer aufgrund der Wahl seines Vorgängers, Mario Irminger, als Präsidenten der Gerneraldirektion des Migros-Genossenschafts-Bundes zum Geschäftsführer ad interim bestimmt.

Bodmer wird die Funktion bis Ende 2024 weiter wahrnehmen. Nach abgeschlossener Ausbildung startete Torsten Friedrich seine Karriere im Jahr 2002 bei Lidl. Dort war er sowohl in der Zentrale als auch in den Ländergesellschaften in Deutschland und Österreich in unterschiedlichen Funktionen tätig. Dabei habe der 46-jährige laut Medienmitteilung langjährige und umfangreiche Erfahrungen in allen relevanten Funktionen eines Discounters wie Einkauf, Verkauf, Logistik und dem Category-Management sammeln können. Zuletzt war er von 2020 bis 2023 als Geschäftsführer von Lidl Schweiz tätig





