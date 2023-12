Weihnachtszeit ist Gamingzeit. Weil das Wetter eh meist mies ist. Und weil die Tage ohnehin zu kurz sind, um sich von der Couch zu erheben und rauszugehen. Wie gut, sind dieses Jahr – im Unterschied zu vielen anderen – überraschend viele tolle Games erschienen. Doch welche sind tatsächlich ihr Geld wert? Hier kommt unsere Top Ten der lohnenswertesten Spiele des Jahres. Platz 10: «Horizon – Forbidden West: Complete Edition» Platz zehn belegt kein wirklich neues Game.

Die im Herbst erschienene Complete Edition des Playstation-Action-Hits «Horizon – Forbidden West» gehört aber auf jeden Fall für all diejenigen unter den Weihnachtsbaum, die mit Heldin Aloy noch nie den verbotenen Westen bereist, mechanische Dinos bekämpft und die weitläufige, offene Welt voller Bedrohungen erkundet haben. Die Complete Edition enthält neben dem Grundspiel sämtliche veröffentlichten Zusatzinhalte plus die ganz neue Story-Erweiterung «Burning Shores». Ein Must-have für Action-Liebhaberinnen und -Liebhabe





