Töfffahrer nach Überholmanöver lebensbedrohlich verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Giswil ist ein 65-jähriger Töfffahrer lebensbedrohlich verletzt worden. Er wurde mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Zum Unfall kam es am Sonntag kurz vor 13 Uhr auf der Panoramastrasse. Der Töfffahrer war talwärts unterwegs, als er im Bereich Bärecken ein vor ihm fahrendes Auto überholen wollte. Gleichzeitig bog jedoch der 18-jährige Autolenker nach links ab. Dabei kam es zur Kollision. Der Töfffahrer stürzte und landete in der Wiese, wie die Kantonspolizei Obwalden mitteilt. Die genaue Unfallursache wird noch abgeklärt.

