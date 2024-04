Tödliche Schüsse an finnischer Grundschule

Ein zwölfjähriges Kind ist nach Schüssen in einer Grundschule in der finnischen Stadt Vantaa nahe Helsinki gestorben. Zwei weitere Zwölfjährige sind schwer verletzt, wie die finnische Polizei am Dienstag mitteilte. Am Dienstagmorgen wurden die Behörden kontaktiert, nachdem auf dem Schulgelände einer Grundschule in Vantaa nördlich von Helsinki geschossen wurde, hiess es von der finnischen Polizei. Die Einsatzkräfte nahmen einen ebenfalls zwölfjährigen Schüler vor der Schule fest.

Der mutmassliche Täter hatte eine Schusswaffe bei sich. Die Festnahme verlief nach Angaben der Polizei reibungslos. Zum Gesundheitszustand der verletzten Kinder konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Die Öffentlichkeit wurde aufgefordert, sich von dem Gebiet fernzuhalten. Der Vorfall werde vor Ort weiter untersucht. Bei dem Grosseinsatz sperrten die Einsatzkräfte die Schule ab. Die Schule ist eine Grundschule im Stadteil Viertola und hat rund 800 Schüler, die sich auf zwei Standorte verteilen

