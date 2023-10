Tod eines Obdachlosen: 14-Jähriger räumt Beteiligung ein

gegen einen wohnungslosen 47-Jährigen eingestanden, der an den Folgen starb. Ein Motiv haben die Beschuldigten bisher nicht genannt – sie begegnetem ihrem Opfer wohl zufällig. Nun bekannte sich auch der dritte Jugendliche, ein 14-jähriger, schuldig.Alexander Görlitz der Deutschen Presse-Agentur. Diese Aussagen der Jugendlichen haben sich laut Görlitz vor dem Haftrichter wiederholt.

Zum Motiv haben sich die drei Jugendlichen laut Staatsanwaltschaft bislang nicht geäussert. Die Ermittler gehen von einem zufälligen Aufeinandertreffen von Opfer und Tatverdächtigen aus.Der mutmasslich von drei Jugendlichen im Kreis Lippe getötete Obdachlose ist laut Obduktionsergebnis durch Messerstiche ums Leben gekommen. Ihre Tat hatten die Jugendlichen gefilmt und die Aufnahmen weitergegeben. Dadurch war die Polizei ihnen auf die Spur gekommen.

Ein Passant hatte den Toten am Donnerstagmorgen auf einer Wiese in Horn-Bad Meinberg am Rande des Teutoburger Waldes bei Detmold entdeckt.

Gewalt und Ausschreitungen in den Banlieues nach dem Tod eines JugendlichenNach dem Tod eines 17-jährigen Jungen bei einer Verkehrskontrolle in Nanterre bei Paris kam es zu zehn Tagen des Chaos und der Gewalt in den Banlieues. Die Jugendlichen protestierten gegen die brutale Polizei und die schlechten Lebensbedingungen. Weiterlesen ⮕

Ein Jahr nach dem Tod von Aaron Carter — Klage gegen Ärzte eingereichtAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

Baerbock bestürzt über Tod junger Iranerin: «Brutalität des Regimes»Vor einer Woche war die 16-Jährige Armita Garawand an den Folgen einer Kopfverletzung durch die iranische Sittenpolizei gestorben. Weiterlesen ⮕

Die Reaktionen von Kollegen zu «Friends»-Star Matthew Perrys TodDie Nachricht des plötzlichen Todes von «Friends»-Stars Matthew Perry erschüttert weltweit Fans und Weggefährten. In ersten Reaktionen zeigen sich viele Kollegen tief betroffen. Weiterlesen ⮕

Hollywood reagiert geschockt auf den Tod von Matthew PerryAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

Hollywood ist schockiert über den Tod von «Friends»-Star Matthew PerryAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕