Seit 31 Jahren sind die beiden ein Paar – und nun offenbar verheirat. Carol Thatcher, Tochter der ehemaligen britischen Premierministerin Margaret, und der Schweizer Skilehrer Marco Grass haben sich das Ja-Wort gegeben.Wie die britische Daily Mail berichtet, haben Carol Thatcher und der Schweizer Skilehrer Marco Grass geheiratet.Mehr anzeigen

Als Premierministerin war Margaret Thatcher (1923 - 2013) als «Eiserne Lady» bekannt. Bereits zu Lebzeiten hatte die Familie der britischen Politikerin Verbindungen in die: Ihre Tochter Carol verliebte sich vor 31 Jahren in den Schweizer Skilehrer Marco Grass – inzwischen haben sich die heute 70-Jährige und der 54-Jährige nach Angaben der britischen Daily Mail das Ja-Wort gegeben.

Allerdings heirateten die beiden weder in Grossbritannien, noch in der Schweiz, sondern in Las Vegas, dem US-amerikanischen Glücksspiel-Eldorado. Gegenüber der Boulevardzeitung wollte Thatcher keine Angaben machen, allerdings erklärte sie, dass diePresseangaben hatte Carol Thatcher Bedenken, ob sie überhaupt noch den Bund der Ehe eingehen würde. headtopics.com

Zu Margaret pflegte Grass offenbar ein spezielles Verhältnis, gemeinsam sollen sie über einen möglichen EU-Beitritt der Schweiz diskutiert haben. Von Margarets Gatten Denis, der bereits im Jahr 2003 verstarb, habe er ausserdem den Rat erhalten, das Rampenlicht zu meiden.Gut-Behrami: «Ich habe nicht beschissen, aber vielleicht haben es andere getan»

