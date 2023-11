Tiktok-Test: Kann man mit seinem Partner zusammenbleiben?

Auf Tiktok kursiert ein einfacher Test, der sagen soll, ob man mit seinem Partner zusammenbleibt. Er basiert auf Forschungen eines renommierten Paartherapeuten. Auf Tiktok wollen Nutzer eine Zauberformel gefunden haben, um herauszufinden, ob die eigene Beziehung längerfristig hält oder ob sie zum Scheitern verurteilt ist.

Der sogenannte Bird-Test geht auf Tiktok gerade mit über acht Millionen Aufrufen viral und veranlasst Nutzer und Nutzerinnen dazu, in Videos ihre Partner und ihre Beziehung auf die Probe zu stellen. Wenn der Partner oder die Partnerin auf etwas hinweise, wolle man Aufmerksamkeit – und die sei wichtig für eine Beziehung. Den Trend ins Rollen gebracht hat die Tiktokerin Alyssa Caribardi. «Der Bird-Test versagt nie», verspricht sie in einem Vide





tagesanzeiger » / 🏆 2. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

«Es ist Krieg!»: Unser Moskau-Korrespondent über ein Jahr IrrsinnMoskau-Korrespondent Stefan Scholl blickt zurück auf das Kriegsjahr, auf die erschütternde Gleichgültigkeit der Russinnen und Russen, auf zerbrochene Freundschaften, auf Momente ukrainischen Glücks und auf das vergebliche Hoffen auf Veränderung Wolltet ihr was wissen über Länder welche NATO beglückt hat?

Herkunft: NZZaS - 🏆 22. / 63 Weiterlesen »

Fragen und Antworten zu Tiktok – So funktioniert der geheime Tiktok-AlgorithmusDer Tiktok-Algorithmus ist perfekt darin, die Vorlieben der Nutzerinnen und Nutzer zu bedienen. Ein geleaktes Dokument zeigt jetzt, wie dieser funktioniert. Mit Tiktok unterstützt man die chinesische Tyrannei - anders kann man dieses Regime nicht mehr nennen. Diese sammelt die Daten der westlichen Jugend. Einmal mehr wird die Kulturberichterstattung durch irgendwelches Gefasel über SocialMedia ersetzt. Niemand muss wissen, was Tiktok ist. Solche News haben keinen Bildungswert, und ich erwarte vom Tamedia-Konzern einen professionelleren Journalismus.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

SRF News (@srfnews) TikTok | Schau dir die neuesten TikTok-Videos von SRF News anSRF News (srfnews) bei TikTok | 637 Likes. 707 Fans. Behind the Scenes vom SRF / News usdä 🌍 und dä 🇨🇭 almost.cesca & leonmorson Ich würd euch gern auf srf sehen. Ehem.. Also eine Frenny und ein Leon tun nicht die Diversität in unserer Gesellschaft repräsentieren, sondern mehr die Narrative des Anglizismus verstärken. „Appreciate it!“ Sehr schade, dass unsere eigene Sprache und Kultur darunter leiden muss. Schweiz

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Bio Partner aus Seon nimmt es mit Coop, Migros und Aldi auf: Ein PreisvergleichBio Partner aus Seon ist der grösste Bio-Grossverteiler der Schweiz. Preislich kann er aber kaum mit Coop, Migros, Lidl und Aldi mithalten. elonmusk flatearthers SGE

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 45. / 51 Weiterlesen »

Microland steigt zum Premier Partner im ServiceNow-Partnerprogramm aufLondon, England, San Jose, Kalifornien und Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire) - Microland gibt die Einführung von Smart Center 2.0 bekannt, um Beobachtbarkeit und...

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

IWK Communication Partner: Agentur für Wirtschaftskommunikation setzt auf Frauenpower im Beraterteam und baut Mitarbeiterstamm weiter ausIWK Communication Partner: Agentur für Wirtschaftskommunikation setzt auf Frauenpower im Beraterteam und baut Mitarbeiterstamm weiter aus via presseportal_ch ots news Medienmitteilung

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »