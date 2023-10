TikTok-Star Franny Dougan spricht über ihre Legasthenie und das Aufwachsen in einem mehrsprachigen Haushalt

«Bis ich 15 Jahre alt war, dachte ich, ich sei dumm – schön zu wissen, dass es die Legasthenie ist», meint TikTok-Star Franny Dougan zu Hostin Amila, die gemeinsam mit ihr in der Küche steht. Während im Ofen die «Chish und Fips» – wie Franny sie nennt – brutzeln, erzählt die junge Engländerin von ihrer Dyslexie, den Herausforderungen in ihrer Schulzeit und darüber, wie sie das Aufwachsen in einem mehrsprachigen Haushalt erlebte.

Die perfekte Mischung aus Kochen und Deep-Talk: Bei «Herdkunft» tauschen sich SRF Host Amila Redzic und junge Menschen aus diversen Kulturkreisen über Identität, Beobachtungen und das Heranwachsen in der Schweiz aus. Mit einem persönlichen Rezept geht’s dabei tiefsinnig, lustig und familiär zu und h...

