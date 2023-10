Katrin Müller (rechts) war zuständig für alle Arbeiten rund um die Tierausstellung des Gastkantons. Unterstützt wurde sie von Silvan Moser (links). (Bild: Viktor Dubský)

«Wir haben vor einem Jahr mit der Planung begonnen, damit heute alle Tiere hier stehen», sagt Katrin Müller. Sie, die eigentlich als Lehrerin und Beraterin für Tierhaltung am Kompetenzzentrum für Agrar-, Lebensmittel- und Hauswirtschaft Strickhof arbeitet, war zuständig für alle Arbeiten rund um die Tierausstellung des Gastkantons Zürich.

Dieses sorgte dann dafür, dass die Kühe entsprechend schön und vorbereitet auf den Tierschauen präsentiert werden konnten. Unterstützt wurde sie für diese Mammutaufgabe von Silvan Moser, HF Absolvent vom Strickhof. Seine befristete Klein-Pensum-Stelle wurde extra für diese Tätigkeiten geschaffen. headtopics.com

Schliesslich standen dann alle Tiere zwei Tage vor Messebeginn auf Platz. «Einzig die zwei Sauen kamen etwas später», bemerkt Katrin Müller mit einem Lachen. Die Anspannung sei aber dann noch nicht weg gewesen, denn es galt nun, sich zwei Wochen um die «ausgeliehenen» Tiere zu kümmern. Das erledigte das Olma-Stallteam, welches aus über 20 engagierten Landwirtinnen und Landwirten besteht.Es seien zwar sehr anstrengende Tage, aber auch Tage, die sie mit Zufriedenheit erfüllen.

Hochlandrinder sind ein beliebtes Sujet für Fotografen. Insbesondere die Kälber haben mit ihrem wuscheligen Fell eine hohe Anziehungskraft. Die Rasse ist in der Schweiz seit 30 Jahren zu Hause.Mit Kühen Mäuse bekämpfen und eine ausgewogene botanische Zusammensetzung begünstigen headtopics.com

