Tiefpunkt bei Solarpanel-Preisen erreicht

René Cotting, Finanzchef von Edisun, sieht den Tiefpunkt bei den Preisen für Solarpanels erreicht. In China zeichnen sich tiefere Kapazitäten ab.Seit Anfang Sommer beschleunigte sich der Preisverfall bei Solarmodulen in Europa. Die Bank Mirabaud Securities hat René Cotting, Finanzchef vonCotting erklärte, dass die Modulpreise jüngst weiter leicht gesunken seien und wahrscheinlich ihren Tiefpunkt erreicht hätten.

Der Markt für Projekte sei derzeit herausfordernd sei – aufgrund der steigenden Zinsen und eines unklaren Bildes darüber, wie sich die Strompreise in Zukunft entwickeln werden.helfen. In Übersee haben zudem die tieferen US-Bondrenditen nach der Abkühlung der Inflation den amerikanischen Solartiteln letzte Woche einen Schub verliehen.Mirabaud bekräftigte ihre Kaufempfehlung für Edisun und glaubt, dass die Aussichten für Erzeuger erneuerbarer Energien gut sind und die Bewertung vonsetzte die Erholung ein, nachdem die Valoren am 23. Oktober auf einem Jahrestief von 0,2048 Franken notierte





cashch » / 🏆 8. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Rebberge mit Solarpanels überdachen: Thurgauer Winzer sind skeptisch, doch die Fachhochschule Ost sieht PotenzialRebberge liegen ideal, um Sonnenenergie einzufangen. Die Ostschweizer Fachhochschule könnte sich vorstellen, Weinbau und Stromproduktion zu kombinieren. Das würde das Thurgauer Landschaftsbild verändern und vielleicht auch den Wein.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Amag bietet neuen Carsharing-Dienst mit niedrigen Preisen anDas Unternehmen Amag hat keine geeignete Alternative zur Vermeidung der Schließung gefunden. Der CEO bezeichnet dies als einen traurigen Tag. Amag greift mit einem neuen Carsharing-Dienst und niedrigen Preisen die Mobilität an.

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 45. / 51 Weiterlesen »

Erste Restaurants experimentieren mit dynamischen PreisenEine Untersuchung zeigt, dass die Kundschaft skeptisch ist, aber Experten sehen Potenzial in der Anpassung der Preise an die Nachfrage und Auslastung.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Es droht das Out in der CL - «Desaster in Dänemark»: Manchester United am TiefpunktDer Trainer von Manchester United ist mit der Schiedsrichter-Leistung im Spiel in Kopenhagen nicht zufrieden.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Marktbeobachtung soll mehr Transparenz bei den Preisen herstellenDie Wirtschaftskommission des Nationalrats befürwortet eine parlamentarische Initiative, die mehr Transparenz bei der Preisbildung und den Margen schaffen will. Es bestehe Handlungsbedarf, so die Kommissionsmehrheit.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

Lakers sind auf dem Tiefpunkt, die Pause soll helfenDie SCRJ Lakers verlieren am Samstag beim Liga-Schlusslicht Ajoie mit 1:4. Nach der vierten Niederlage in Serie scheint die Nationalmannschaftspause auf keinen Fall zu früh zu kommen.

Herkunft: suedostschweiz - 🏆 37. / 53 Weiterlesen »