Tiefe Risse im Schloss Belp: «Es sieht furchterregend aus»

«Sieht vertrauenswürdig aus, oder?», sagt er. Das ist natürlich ein Witz. An der Fassade zieht sich ein langer Riss von einem Fenster nach unten zum Boden.

SRFNEWS: Schloss Waldegg bei Solothurn - Wohnen im Schloss für nur 327 Franken pro MonatDas Schloss Waldegg gehört dem Kanton Solothurn. Bewohnt wird es teilweise von früheren Besitzern. Nun gibt es Kritik.

Vom Schloss sehen die Schwarzenbacherinnen und Schwarzenbacher nur das Tor zur Auffahrt. Als es 2001 zum Verkauf stand, machten Inserate mit einem Kaufpreis von 16 Millionen Franken die Runde. Die Sonntage sind normalerweise ruhig in Jonschwil. Auch am 11. März 2001 geschah auf den ersten Blick nicht viel im Dorf an der Thur. Ab und zu regnete es. Doch im Gemeindehaus wurde an diesem Tag ein Mann erwartet, der die Zukunft der Gemeinde und sogar den Steuerfuss des Kantons verändern sollte. Zumindest eine Zeit lang hatte man das geglaubt.

LUZERNERZEITUNG: Verhaftung am Sonntag im Gemeindehaus: Als ein Hochstapler das Schloss Schwarzenbach kaufen wollteBald soll das Jonschwiler Gemeindehaus ersetzt werden. Im Frühling 2001 war es Schauplatz einer spektakulären Verhaftung. Die bisher unveröffentlichte Geschichte des Hochstaplers, der das Schloss Schwarzenbach kaufen wollte.

TAGESANZEIGER: Glosse zu Halloween – Zur Hölle mit dem BrauchUnser Redaktor hegt eine tiefe Abneigung gegenüber Halloween. Hier macht er seinem Ärger Luft.

TAGBLATT_CH: Zweistelliger Milliardenverlust im dritten Quartal: Die Nationalbank zwingt Kantone zur DiätDer voraussichtliche Ausfall einer Nationalbank-Ausschüttung für das laufende Jahr wird die Kantonsbudgets 2024 weiter belasten. Der schon für 2022 ausgebliebene Zustupf der Notenbank hinterlässt in den Budgets 2023 tiefe Spuren.

NAU_LIVE: Geisterjäger sieht seit seiner Kindheit übernatürliche WesenThomas Frei (51) sieht seit seiner Kindheit Geister, Engel, Gnome und andere Wesen. Er ist Geisterjäger in seinem eigens gegründeten Verein und hat bereits der Polizei bei ungelösten Fällen geholfen.

