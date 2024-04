Thurgau verliert trotz dominanter Leistung

Das Resultat täuscht allerdings über den Spielverlauf hinweg. Die Thurgauer waren das dominantere Team, doch fehlende Kaltblütigkeit beim Ausnützen der Chancen sowie zu viel Risiko verhindern einen Erfolg.Das zweite Spiel des PlayoffHalbfinals zwischen Wiler-Ersigen und Floorball Thurgau verlief über weite Strecken ausgeglichen.

Die Thurgauer erwiesen sich, anders als die klare 1:8-Niederlage vermuten lässt, wie bereits bei der 5:6-Niederlage nach Verlängerung am Samstag als ebenbürtiger Gegner. Sie bissen sich aber an der starken Abwehr der Solothurner die Zähne aus. «Sperrungen von Gästesektoren sind ein Unsicherheitsfaktor»: FCL und Fanarbeit kritisieren Kaskadenmodell – St.Galler Polizei sieht Herausforderungen Am Ostermontag sollte beim Spiel zwischen dem FC St.Gallen und dem FC Luzern der Gästesektor leer bleiben. Aus Sicherheitsgründen öffnete die Stadtpolizei St.Gallen kurzfristig den Auswärtsblock. Die Polizei, der FCL und die Fanarbeit nehmen Stellung

«Es gilt nur Leistung, Leistung, Leistung»: Zwei Aargauer Beistände über steigende Fallzahlen, heillose Überlastung60 Mandate sollten Beistände im Kindes- und Erwachsenenschutz maximal betreuen, lauten Empfehlungen. Doch im Aargau sind es teils mehr als 80. Wie geht man damit um? Zwei Aargauer Beistände über Gründe und Lösungen.

Bortoluzzi (JSVP Thurgau): Plakatphobie des Kantons ThurgauMarco Bortoluzzi (JSVP Thurgau) schreibt im Gastbeitrag über Wahlplakate auf privatem Grund. Ihn stört die strikte Regulierung durch das Tiefbauamt.

FC St.Gallen: Zeidler mit Leistung zufrieden, nicht mit ResultatDer FC St.Gallen lässt in Zürich bei GC Punkte liegen. Trainer Peter Zeidler zeigt sich trotzdem mit der Leistung seines Teams zufrieden.

Der Thurgau schreibt tiefrote Zahlen: Jetzt muss das Parlament für Fehlentscheide geradestehen und Lösungen suchenDie Erfolgsrechnung 2023 des Kantons Thurgau schliesst mit einem Aufwandüberschuss von rund 40 Millionen Franken. Der gesamte Finanzierungsfehlbetrag beläuft sich gar auf 150 Millionen Franken. Muss der Steuerfuss nun rauf? Die Antwort müssen insbesondere SVP und FDP liefern – und Verantwortung übernehmen.

«Ich kann das nicht mehr verantworten»: HC-Thurgau-Vizepräsident Cäsar Müller tritt zurückNach René Fontana verlässt auch Vizepräsident Cäsar Müller den Verwaltungsrat des HC Thurgau definitiv. Dies, weil er mit der Philosophie von Präsident Thomas Müller nicht einverstanden ist.

Das Spiel des Lebens für Floorball Thurgau: Ausverkaufte Halle und SRF überträgt liveFloorball Thurgau bestreitet am Samstag um 17.00 Uhr gegen Rychenberg Winterthur sein erstes NLA-Playoff-Heimspiel der Klubgeschichte. Tickets gibt es bereits keine mehr. Und der Ausgang der Partie ist völlig offen, was angesichts der Affiche am meisten überrascht.

