Thuram erlöst Inter Mailand gegen AS Roma

30.10.2023 00:05:00 / Herkunft: srfsport

Marcus Thuram erzielte in der 81. Minute den einzigen Treffer des Spiels und sicherte Inter Mailand den Sieg gegen die AS Roma. Yann Sommer blieb zum 7. Mal in dieser Saison ohne Gegentreffer.

Inter Mailand, AS Roma, Marcus Thuram, Yann Sommer, Serie A, Fußball