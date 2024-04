Thomas Tumler: «Marco Odermatt hat gewisse Eigenschaften, die ich auch gerne hätte»

Thomas Tumler blickt positiv auf die vergangene Weltcup-Saison zurück. Mit blue Sport spricht der 34-Jährige über seine Ziele und den Traum einer kleinen Kristallkugel. Thomas Tumler spricht mit blue Sport über die Ski-Saison im nächsten Jahr und verrät, welche Eigenschaft von Riesenslalom -Dominator Marco Odermatt er auch gerne hätte.An der Pressekonferenz von Ski-Hersteller Stöckli blickt Thomas Tumler auf eine erfolgreiche Saison zurück.

Im kommenden Jahr will sich der 34-Jährige voll und ganz auf den Riesenslalom konzentrieren und freut sich insbesondere auf die anstehende Weltmeisterschaft. Dabei helfe es ihm, sich Eigenschaften von Teamkollege Marco Odermatt anzueignen. Am liebsten hätte er das Selbstverständnis des 26-Jährigen.«Ich will mich im nächsten Jahr voll auf den Riesenslalom konzentrieren und keine zweite Disziplin fahren», verrät Thomas Tumler im Rahmen der Pressekonferenz von Ski-Hersteller Stöckli gegenüber blue Sport.

Grosse Chancen auf die kleine Kristallkugel rechnet sich der 34-Jährige aber nicht aus. «Wenn Marco wieder so eine starke Saison fährt, wird es schwierig», sagt Tumler.Da stehen die Chancen an der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr schon besser. «Die ist bei mir gross angeschrieben», verrät der Bündner. Dort müsste er Teamkollege Odermatt immerhin nur in einem einzigen Rennen schlagen.

Um das zu schaffen, versucht Tumler von Odi abzuschauen. «Ich kann viel von den Jungen lernen. Vor allem von Marco profitiere ich viel.» Dabei wünscht sich der 34-Jährige, eine spezifische Eigenschaft des 26-Jährigen zu kopieren: «Das Selbstverständnis. Dass es glasklar ist, dass es funktioniert. Dieses Vertrauen von ihm, das will ich auch.

