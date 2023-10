Theater Wiwa Laufenburg feiert 20-Jahr-Jubiläum

Das Theater Wiwa Laufenburg feiert dieses Jahr sein 20-Jahr-Jubiläum. Dahinter stecken 32 Theaterproduktionen und 246 Aufführungen auf der Bühne der Kultschüür in der Laufenburger Altstadt. Zum runden Geburtstag führt das Ensemble um Regisseur Martin Willi ein Schauspiel auf, das dieser schon lange im Sinn hatte: «Ein Herbstabend vor der Stille» vom schwedischen Schriftsteller Henning Mankell, der heuer 75 Jahre alt geworden wäre.

Jetzt hat das Ensemble noch drei Wochen Zeit, sich die Rollen einzuverleiben. Der erste Eindruck am Samstag: Das kommt gut, zumal auf der Bühne erfahrene Schauspielerinnen und Schauspieler von beiden Seiten des Rheins stehen. Brigitte Vogel ist wieder dabei, Roland Dinkel, Anita Graf, Fabienne Müller und Kelly Schnetzler, die alle schon in vorherigen Produktionen aufgetreten sind.

Für Bühnenbild und -bau zeichnen Steffen Ehrhardt und die Laufenburger Künstlerin Franziska Tanner bei. Beleuchtung und Technik stammen von Armando Cicchetti und Bruno Willi. Maske: Doris Krebs und Martina Pua.Henning Mankell habe mit «Ein Herbstabend vor der Stille» ein spannendes psychologisches Kammerspiel geschrieben, begründete Martin Willi seine Wahl. headtopics.com

Wer schafft es im zweiten Wahlgang in den Ständerat? Benjamin Giezendanner (SVP) und Marianne Binder (Mitte) kämpfen bis zur Entscheidung am 19. November um die Gunst des Aargauer Stimmvolkes. Von Zuwanderung über Energie/Klima bis zu Gesundheitskosten: Die AZ zeigt, wie sich die beiden zu den wichtigsten Politthemen positionieren.Copyright © Aargauer Zeitung. Alle Rechte vorbehalten.

Theater Wiwa führt ein spannendes Psycho-Kammerspiel zum Jubiläum auf – Regisseur sagt: «Ich bin ein Mankell-Fan»Das Theater Wiwa in Laufenburg besteht seit 20 Jahren. Nun zeigt es mit «Ein Herbstabend vor der Stille» ein Stück von Henning Mankell . Premiere ist am 18. November. Auf der Bühne steht ein bewährtes Team um Regisseur Martin Willi. Weiterlesen ⮕

Mit dem Nomol Theater schafft der Kulturanbieter Tropfstei Ruswil eine neue SparteMit dem Nomol Theater schafft der Kultur anbieter Tropfstei Ruswil eine neue Sparte in seinem Laientheaterangebot. «Love Hurts» heisst die erste Produktion – ein Kammerspiel im Ruswiler Kultur raum, das unter die Haut geht. Weiterlesen ⮕

Verrückt nach Ursina Lardi – oder Theater zum VerzweifelnZweimal ausverkauft ist Freitag und Samstag am Theater Chur «Verrückt nach Trost» gewesen. Viele sind wegen Ursina Lardi gekommen. Sie enttäuscht nicht. Und sogar mit dem schrägen Stück kann man sich anfreunden. Weiterlesen ⮕

18-jährige Altdorferin Anna Schnüriger darf im Theater Uri einen Abend lang zeigen, was sie willDie Altdorfer Maturandin Anna Schnüriger hat eine Carte blanche für einen Abend im Theater Uri erhalten. Ihre Freunde unterstützen sie beim Projekt, das sie nun dabei umsetzen möchte. Weiterlesen ⮕

80 Jahre Basler Marionetten-Theater: Zu Besuch bei den 700 Bewohnern des ZehntenkellersDer künstlerische Leiter Markus Blättler gewährt der BaZ Zutritt auf den Estrich des Kellertheaters, wo Puppen zum Leben erweckt werden. Weiterlesen ⮕

Viel Rauch in der Kirche und eine Portion Punk im Theater: Unterwegs am Echolot-FestivalEin Konzert in einer Weinhandlung und Sounds und Visuals in der Kirche. An der dritten Ausgabe des Echolot-Festival in Luzern gab es viel zu entdecken. Weiterlesen ⮕