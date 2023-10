«The Killer»: Ein perfektionistischer Nihilist auf der Leinwand

«Execution is everything» ist die Lieblingsformel all jener, die die Form über den Inhalt stellen: Nicht die Idee sei entscheidend, auf die Umsetzung komme es an. Gemessen an der Realisierung, ist Finchers «The Killer» nahezu perfekt.

01:24 Video Trailer «The Killer» Aus Kultur Extras vom 26.10.2023. Bild: Getty Images for Netflix / Charley Gallay abspielen. Laufzeit 1 Minute 24 Sekunden. Der perfektionistische Nihilist, für den Moral, Sinn und Karma reine Konstrukte sind, hält sich bloss an seine eigenen Regeln. Diese ruft er sich – fast wie ein Mantra – immer wieder in Erinnerung: «Halte dich an deinen Plan. Vertraue niemandem. Untersage dir Empathie.

Schliesslich wäre es kontraproduktiv, das eigene Tun zu ergründen. Stattdessen lässt uns die Titelfigur wissen, dass stundenlanges Warten zum Geschäft gehört: «Wenn du Langeweile nicht aushalten kannst, ist der Beruf nichts für dich.» headtopics.com

Vom gefühlskalten Jäger zum rachsüchtigen Gejagten Wer ist dieser Mann, der sich hinter dem Outfit eines deutschen Touristen versteckt, um möglichst wenig mit anderen Menschen reden zu müssen? Wirklich nah kommt man diesem Yoga praktizierenden Soziopathen nicht, obwohl sich die Kamera nie weit von ihm entfernt.

Fincher selbst legt Wert auf die französischen Wurzeln seiner jüngsten Regiearbeit: Einerseits wäre da der Comic «Le Tueur» von Alexis Nolent und Luc Jacamon zu nennen, die Autor Andrew Kevin Walker («Se7en») als Vorlage diente. Andererseits aber auch ein Meilenstein des Genrekinos: «Le Samouraï» («Der eiskalte Engel») von Jean-Pierre Melville von 1967. headtopics.com

