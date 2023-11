Textilarbeiter in Bangladesh demonstrieren für mehr Geld

Knapp vier Millionen Menschen – überwiegend Frauen – arbeiten in den rund 3500 Fabriken im Land. Von dort werden die Textilien vor allemHintergrund der Proteste sind die derzeit im Land stattfindenden Verhandlungen zwischen Vertretern der Gewerkschaften und Fabrikbesitzern über eine anstehende Gehaltserhöhung.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

POLIZEICH: Stadt Zürich ZH (Kreis 4): Betäubungsmittel und Geld sichergestelltDie Kantonspolizei Zürich hat am Donnerstagnachmittag (26.10.2023) im Stadtzürcher Kreis 4 drei mutmassliche Betäubungsmittelhändler verhaftet.

TAGESANZEIGER: Lohnsteigerung bei Coop: Mitarbeitende erhalten mehr GeldDie Lohnsumme bei Coop steigt um 2,2 Prozent – und damit stärker als die Teuerung. Mitarbeitende mit einem Einkommen von bis zu 4800 Franken werden sogar eine Lohnerhöhung von mindestens 3 Prozent erhalten.

AARGAUERZEITUNG: SP-Stadtratskandidat: «Mit dem grossen Nettovermögen haben wir ein Problem, wir verlieren operativ Geld»Heini Kalt weiss, dass er für die Nachfolge von Mitte-Stadtrat Leo Geissmann nicht in der Pole-Position ist. Dennoch ist der 59-Jährige fest entschlossen, den freien Stuhl in der Brugger Stadtregierung für die SP zurückzuerobern. Was ihm in der Exekutive wichtig wäre.

20MIN: So viel Geld besitzen die Hamas-Führer privatDie Hamas darf auf solvente Unterstützer und Geldgeber zählen. Doch offenbar fliessen erhebliche Teile des Geldes in die privaten Taschen ihrer Führer.

SCHWEIZERBAUER: Sömmerungsbetriebe: Mehr Geld für den HerdenschutzDer Bundesrat reagiert auf die wachsende Zahl von Wölfen in den Berggebieten: Ab kommendem Jahr erhalten Sömmerungsbetriebe zusätzliches Geld, wenn sie Herdenschutzmassnahmen gegen Grossraubtiere ergreifen. Der Bundesrat hat am Mittwoch mehrere geänderte Verordnungen aus der Landwirtschaft per 1. Januar 2024 in Kraft gesetzt.

NAU_LIVE: Sömmerungsbetriebe erhalten zusätzliches Geld für den HerdenschutzDer Bundesrat reagiert auf die wachsende Zahl von Wölfen in den Berggebieten und stellt ab kommendem Jahr weitere Mittel für den Herdenschutz zur Verfügung.

