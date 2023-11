Texas Rangers machen ersten World-Series-Triumph perfekt

Der Sieg war der vierte im fünften Spiel der Final-Serie und der dritte nacheinander in Phoenix. Die Rangers, die sich wie die Diamondbacks über eine Wildcard für die Playoffs qualifiziert hatten, schafften damit eine perfekte Bilanz von elf Siegen in elf Auswärtsspielen der Playoffs.

Lang ersehnte PremiereFür die Rangers ist es der erste Titel in der 63-jährigen Geschichte der 1961 als Washington Senators gegründeten Franchise. Vor zwölf Jahren war das Team schon einmal nahe dran und brauchte in den World Series gegen die St. Louis Cardinals gleich zweimal nur einen weiteren Strike, verlor aber dennoch.

Durch den ersten Titel der Rangers gibt es in der MLB nur noch fünf Teams, die die Meisterschaft noch nie gewinnen konnten: Die Colorado Rockies, Milwaukee Brewers, San Diego Padres, Seattle Mariners und die Tampa Bay Rays.

00:50 Video Der Moment der Erlösung: Grenzenloser Jubel bei den Rangers Aus Sport-Clip vom 02.11.2023. abspielen. Laufzeit 50 Sekunden.

