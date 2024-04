Die Teuerung in der Schweiz ist im März überraschenderweise erneut gesunken. Weitere Zinssenkungen durch die Schweiz erische Nationalbank (SNB) sind damit laut Ökonomen noch wahrscheinlicher geworden. Konkret sank die Inflation im Berichtsmonat auf 1,0 von 1,2 Prozent im Februar, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Das heisst: Schweiz er Konsumgüter waren im März 1,0 Prozent teurer als im entsprechenden Vorjahresmonat.

Tiefer lag die Inflation letztmals im September 2021. Der Rückgang ist eine Überraschung. Von der Nachrichtenagentur AWP befragte Ökonomen hatten im Vorfeld Werte zwischen 1,2 und 1,5 Prozent geschätzt. Begründet wurde die Abweichung in ersten Reaktionen mit einer überraschend tiefen Kerninflation für Waren und einer negativen Teuerung bei der Kategorie «Frische und saisonale Produkte». Alles in allem gebe es eine breite Dynamik rückläufiger Preise, hiess es zudem bei der Genfer Bank Picte

