Tesla plant großen Stellenabbau weltweit

Aus einem internen E-Mail von Elon Musk soll hervorgehen, dass weltweit über zehn Prozent der Mitarbeiter des E-Autobauer s ihren Job verlieren.Nach dem schnellen Wachstum kommt der Kahlschlag: Elon Musk bei der Eröffnung der Tesla -Fabrik in Grünheide, Deutschland.An dieser Stelle finden Sie einen ergänzenden externen Inhalt.

Der Elektroautobauer hatte für das erste Quartal 2024 keine guten Zahlen vermeldet. Der Absatz ist um mehr als acht Prozent gesunken, auch die Produktion ging zurück.

Tesla Stellenabbau Elon Musk E-Autobauer Mitarbeiter Arbeitsplätze

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



tagesanzeiger / 🏆 2. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Tesla: Musk kündigt in E-Mail massiven Stellenabbau anAus einem internen E-Mail von Elon Musk soll hervorgehen, dass weltweit über zehn Prozent der Mitarbeiter des E-Autobauers ihren Job verlieren.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Novartis plant Stellenabbau in der EntwicklungDer internationale Basler Pharmakonzern Novartis plant in den kommenden Jahren den Abbau von 1 bis 2 Prozent der globalen Entwicklungsorganisation. In der Schweiz sollen 400 bis 440 Stellen betroffen sein, in den USA könnten bis zu 240 Stellen wegfallen.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

SRF muss sparen: Ein Stellenabbau ist auch nötigSRF sparen muss und will sich gleichzeitig mehr auf digitale Kanäle ausrichten. SRF-Direktorin Nathalie Wappler gab bekannt, dass in den nächsten zwei Jahren 211 Vollzeitstellen abgebaut würden. Zudem streicht SRF weitere Sendungen und Übertragungen.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

SRF 4.0: SRF gibt Sparmassnahmen mit Stellenabbau bekanntIm Zuge der digitalen Transformation will das Schweizer Radio und Fernsehen Geld einsparen.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

SRF-Direktorin Wappler kündigt Stellenabbau und weitere Sparmassnahmen anDie Geschäftsleitung von SRF gab heute vor dem Personal bekannt, per 2025 ein Sparpaket umsetzen zu wollen. Das Ziel: Die Stellen- und Finanzrahmen zu stabilisieren und das Unternehmen auf die Transformation auszurichten.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

SRF 4.0: Das SRF gibt Sparmassnahmen mit Stellenabbau bekanntIm Zuge der digitalen Transformation will das Schweizer Radio und Fernsehen Geld einsparen.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »