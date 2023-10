Tesla-Händler in Corte Madera, Kalifornien: Trendwende am Automarkt

Selbst der einzig rentable Hersteller fährt ins «Tal der Enttäuschung»: Tesla-Händler in Corte Madera, Kalifornien.

In den USA zeichnet sich nach Jahren des Aufschwungs eine Trendwende am Automarkt ab: Die Nachfrage nach Elektroautos ist zwar immer noch stärker als jene nach Benzinern, aber klar schwächer, als die Hersteller geplant haben. Mehr als die Hälfte der US-Amerikaner erwägen zwar einen Kauf, doch nur knapp acht Prozent kaufen schliesslich ein mit Strom betriebenes Auto.

Brack.ch setzt bei Produktberatung auf KIOnline-Händler Brack.ch ergänzt seine persönliche Kundeberatung um eine Chat-Beratung auf Basis künstlicher Intelligenz. Aktuell befindet sich der KI-Chatbot noch in der Beta-Phase und kann von ausgewählten Mitgliedern des Bonusprogramms Brack.ch Plus getestet werden. Weiterlesen ⮕

Elektroautos in den USA: Nachfrage schwächer als erwartetDie Nachfrage nach Elektroautos in den USA ist schwächer als erwartet. Obwohl mehr als die Hälfte der US-Amerikaner einen Kauf erwägen, entscheiden sich nur knapp acht Prozent tatsächlich für ein Elektroauto. Dieser Rückschlag betrifft die gesamte Branche, einschließlich Tesla und General Motors, der ab 2035 keine Benzinwagen mehr herstellen will. Weiterlesen ⮕

Das MS Schwyz macht einen schnellen nächtlichen Abstecher in den ZürichseeIn dieser Woche wird das Motorschiff Schwyz vom Zuger- zum Walensee transportiert. Hier könnt ihr die Zügelaktion Schritt für Schritt mitverfolgen. Weiterlesen ⮕

Bundesgericht pfeift Romanshorn zurück: Die Stadt muss einen gebürtigen Syrer und seine Kinder einbürgernDem gebürtigen Syrer Talal Aldroubi wurde in Romanshorn die Einbürgerung verweigert. Er machte seine Geschichte publik und übte massive Kritik an der Einbürgerungskommission (EBK). Aldroubi ging vor Bundesgericht und erhielt dort Recht. Weiterlesen ⮕

«Die Kinder dachten erst, sie bekämen endlich einen Hund» – so tickt der neue GallivaterMarco Schertenleib wurde am 101. Zunft-Bot der Galli-Zunft in Kriens zum 76. Gallivater ernannt. Der langjährige Zünftler tanzt dabei etwas aus der Reihe. Weiterlesen ⮕

- Britney Spears legt in ihrer Biografie einen Seelenstriptease hinStronger than yesterday: Spears Biografie «The Woman in Me» Weiterlesen ⮕