Tesla gewinnt ersten US-Prozess um Autopilot bei tödlichem Unfall

Der «Autopilot» von Tesla steht unter Beschuss. Doch Fahrende sollten immer wachsam bleiben und in jedem Moment die Steuerung übernehmen können. - keystone Für die kommenden Monate sind weitere Prozesse zu Vorwürfen gegen das System in den USA angesetzt. So soll Anfang 2024 eineDieser Unfall ereignete sich in einer Baustelle beim Ausbau der Strecke – und eine der Theorien war, dass Überbleibsel von Fahrbahn-Markierungen das System beeinflusst haben könnten. US-Unfallermittler kamen zu dem Schluss, dass der Fahrer dem System zu sehr vertraut habe.Tesla gewann in den USA zuvor bereits einen Prozess zu einem Unfall ohne Todesfolge.

Tesla hatte unter anderem darauf verwiesen, dass die von ihr genutzte «Autopilot»-Version nicht zur Nutzung in der Stadt freigegeben worden war. Die einzelnen Fälle sind so unterschiedlich, dass sich aus den ersten beiden Prozessen keine Schlussfolgerungen über andere Fälle ziehen lassen.

Das «Autopilot»-System ist umstritten. Während Musk und Tesla betonen, dass es die Fahrzeuge sicherer mache, gab es eine Reihe von Unfällen, die auch US-Regulierungsbehörden auf den Plan riefen. Dazu gehört eine Serie von Zwischenfällen, bei denen Teslas auf am Strassenrand stehende Rettungsfahrzeuge mit eingeschalteten Warnblinkern auffuhren.

Trotz des Namens macht es Tesla nicht zu einem autonomen Auto, soll aber auch in der Stadt zum Beispiel an Ampeln und Stoppschildern halten und auf Kreuzungen abbiegen. Die Verantwortung trägt weiterhin der Fahrer und nicht Tesla. Einige Test-Nutzer berichteten von zum Teil schweren Fehlern der Software im Strassenverkehr.

