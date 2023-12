Tesla: Analysten schätzen Ergebnisse immer schlechter ein

Neue düstere Kommentare von Analysten verstärken den allgemeinen Trend, dass die Wall Street die Ergebnisse von Tesla immer schlechter einschätzt. Hergestellten Elektrofahrzeuge könnten im Jahr 2024 in den USA und einigen europäischen Ländern keinen Anspruch mehr auf staatliche Subventionen haben, was zu einem weiteren Druck auf die Einnahmen des Unternehmens führen würde.

Dies passiere vor dem Hintergrund, dass die Nachfrage nach diesen Fahrzeugen ohnehin voraussichtlich nachlassen wird, so Analysten. Im nächsten Jahr weiterhin auf Wachstum drängt", schrieb Matt Portillo, Analyst bei Tudor, Pickering, Holt & Co., am Dienstag in einer Notiz. Portillo geht außerdem davon aus, dass die Auslieferungen von Tesla in den letzten drei Monaten des Jahres 2023 hinter den durchschnittlichen Erwartungen der Analysten zurückbleiben werden. Die jüngsten düsteren Kommentare von Analysten verstärken den allgemeinen Trend, dass die Wall Street die Ergebnisse von Tesla immer schlechter einschätzt





cashch » / 🏆 8. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

So sieht die neue Brandschutz-Kleidung der Aargauer Feuerwehren ausDie Aargauische Gebäudeversicherung bietet den Aargauer Feuerwehren ab 2025 ein Mietmodell an, damit sie ihre Brandschutzkleidung nicht mehr selber kaufen und unterhalten müssen.

Herkunft: CH_Wochenende - 🏆 44. / 51 Weiterlesen »

Aussage von Mitte-Ständerat in der «Arena» bringt neue Spannung ins BundesratsrennenNicht nur die SVP stellt das Bundesratsticket der SP infrage. Auch bei der Mitte gibt es Kritik am Duo Jans und Pult.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

Die Menarini Group präsentiert auf dem SABCS 2023 neue progressionsfreie Überlebensdaten aus der...Florenz, Italien und New York (ots/PRNewswire) - - Diese neue Post-hoc-Analyse der Phase-3-EMERALD-Studie untersuchte Elacestrant in der endokrin sensitiven Population...

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

Beat Jans: Drei Frauen zuhause – so tickt der neue BundesratMit 134 Stimmen wurde SP-Kandidat Beat Jans am Mittwoch in den Bundesrat gewählt. Wie tickt er politisch, wie privat? Ein Porträt über ihn und seine Frau Tracy Jans.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Prognose: Gold steuert auf neue Rekorde zuKürzlich kletterte der Goldpreis auf einen neuen Höchststand. Eine Feinunze des Metalls kostete Anfang Dezember 2135 Dollar. Verantwortlich dafür sind zwei Faktoren. Einerseits flüchten angesichts globaler Krisen die Anleger in den «sicheren Hafen» des Goldes. Andererseits gibt es Signale, dass die Leitzinsen nächstes Jahr sinken könnten. Das würde Gold, das keinen Zins abwirft, attraktiver machen. Der Höhenflug des Goldes geht weiter. Das prognostiziert jedenfalls Heraeus Precious Metals, einer der grössten Edelmetallhändler der Welt. Die deutsche Heraeus-Gruppe betreibt auch eine Raffinerie im Tessin. «Die wachsende Zuversicht, dass die US-Notenbank Fed ihren Zinserhöhungszyklus beendet hat und bereits im Frühjahr mit Zinssenkungen beginnen könnte, wird den Goldpreis antreiben», sagte Henrik Marx, Leiter Edelmetallhandel, an einer Medienkonferenz

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

Der neue SP-Bundesrat Beat Jans tritt sein Amt anDer frisch gewählte SP-Bundesrat Beat Jans tritt sein Amt an und wird von seinem Vorgänger Alain Berset begleitet. Die fehlende Begeisterung und der Stillstand in der Schweizer Politik werden thematisiert.

Herkunft: Wochenzeitung - 🏆 21. / 63 Weiterlesen »