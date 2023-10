Terrorgefahr in Europa steigt nach Israel-Gaza-Krieg

Zuerst Frankreich, dann Belgien: Die Terrorgefahr in Europa steigt wieder an, angezettelt durch den Israel-Gaza-Krieg. Die Stimmung in den beiden Ländern ist sehr angespannt. Vor allem die jüdischen Gemeinschaften sind bedroht.eingingen und Tausende evakuiert wurden, erhöht das Land seine Terrorstufe auf die höchstmögliche und ergreift Massnahmen zur erleichterten Ausschaffung von radikalen Ausländern.

Unsere CH Media-Korrespondenten Remo Hess in Brüssel und Stefan Brändle in Paris berichten von der Stimmung vor Ort und ordnen ein, warum Konflikte und Kriege in Nahost immer wieder zu uns überschwappen und was Frankreich und Belgien von der Schweiz unterscheidet.

Der FC St.Gallen erwartet am Montag viel Volk zur Generalversammlung im Kybunpark. Es werden dabei gleich zwei Publikumsrekorde gebrochen. Und präsentiert werden, passend dazu, verschiedenste Rekordzahlen aus dem Geschäftsbericht. Wie sich die Espen auf die Versammlung vorbereiten. headtopics.com

Copyright © St.Galler Tagblatt. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von St.Galler Tagblatt ist nicht gestattet.

Weiterlesen:

tagblatt_ch »

Eskalation im Nahen Osten - Weitere Raketen aus Gaza auf Israel abgefeuertIsrael ist offenbar kurzzeitig mit Panzern in den Gazastreifen eingedrungen Weiterlesen ⮕

Israel: Was kommt nach Gaza?Derzeit sind Friedenskonzepte für Israel und Palästina nur ein Traum. Doch ohne eine solche Vision kann höchstens eine Atempause erreicht werden, bis es zur nächsten Tragödie kommt. Weiterlesen ⮕

Israel-Krieg: Palästinenserin berichtet auf Instagram aus Gaza-HölleDer Israel-Krieg führt im Gazastreifen zu einer prekären humanitären Lage. Eine junge Journalistin berichtet aus dem neuen Horror-Alltag. Weiterlesen ⮕

Israel: EU drängt dazu, die Angriffe auf Gaza zu unterbrechen27 europäische Landesregierungen fordern «humanitäre Pausen» im Nahost-Krieg, damit die palästinensische Zivilbevölkerung versorgt werden kann. Weiterlesen ⮕

Seit Kriegsbeginn 8000 Raketen aus Gaza auf Israel abgefeuertSeit dem Anfang des Kriegs wurden etwa 8000 Raketen auf Israel abgefeuert. Davon sind mindestens 550 innerhalb des Gazastreifens gelandet. Weiterlesen ⮕

EU fordert von Israel «humanitäre Pausen» bei Luftschlägen gegen Gaza – warum der Appell für Kontroversen sorgtDie Situation in Gaza verschlechtert sich täglich. Die EU-Staats- und Regierungschefs fordern von Israel nun «humanitäre Korridore und Pausen», um die Zivilbevölkerung mit Hilfslieferungen zu versorgen. Die genaue Wortwahl aber sorgte bis zum Schluss für Streit. Weiterlesen ⮕