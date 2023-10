Terroranschlag der Hamas auf Israel: Opfer oder Täter?

Anlass dieser Mitteilung war der tausendfache mörderische Überfall, den Terroristen der Hamas auf wehrlose Einwohner Israels verübt hatten, angefangen mit Säuglingen und Kindern bis zu den Alten und Ältesten.

«Die Juden sind an allem schuld!» dichtete 1931 der Musiker und Satiriker Friedrich Hollaender: «Ob es regnet, ob es hagelt, ob es schneit oder ob es blitzt, / ob es dämmert, ob es donnert, ob du frierst oder ob du schwitzt, / ob es schön ist, ob’s bewölkt ist, ob es taut oder ob es giesst, / ob es rieselt, ob es nieselt, ob du hustest, ob du niest: / an allem sind die Juden schuld, die Juden sind an allem schuld.

Werfen wir einen Blick auf den Vollzug: Oswald Kaduk, einer der uniformierten Täter von Auschwitz, rühmte, «wie angenehm es sei, wenn man nackte Frauen in die Gaskammer drängt und ihnen dabei an die Brust greift», so die Aussage eines Ohrenzeugen beim Frankfurter Auschwitz-Prozess. headtopics.com

Hermann Langbein, selber ein Überlebender, berichtet das in seinem Buch «Menschen in Auschwitz». Er fügt an, man solle es sich nicht so leichtmachen, die Täter «als Monstren, Teufel, Abartige abzutun». Die grosse Frage ist tatsächlich, wie Menschen dazu kommen, das zu tun, was sie 1940 bis 1945 in Auschwitz und am 7. Oktober 2023 in Israel taten.

Zuständig für die ideologische Weiterbildung in Auschwitz war Kurt Knittel, ein Lehrer mit SS-Rang. Von zu unterrichtenden Mördern gefragt, warum auch Frauen und Kinder sterben müssten, antwortete er: «Weil sie eine minderwertige Rasse sind.» Einer der Angeklagten im Frankfurter Prozess sagte: «Herr Knittel hat uns ja erst durch seine Vorträge das Morden beigebracht. headtopics.com

Weiterlesen:

Weltwoche »

Hamas-Vertreter bestreitet zivile Opfer bei Angriff auf IsraelAhmad Abdelhadi, der Vertreter der Hamas in Libanon, behauptet, dass die Entscheidung für den Angriff auf Israel allein von der Hamas-Führung getroffen wurde und dass keine andere Partei davon wusste. Er leugnet auch, dass bei dem Angriff Zivilisten ums Leben gekommen sind. Islamwissenschaftler Guido Steinberg stellt die Frage, ob die Hamas die Zivilisten im Gazastreifen opfert. Weiterlesen ⮕

UN beklagen Tausende getötete Kinder in Gaza - Die Nacht im ÜberblickDem Krieg zwischen Israel und den islamistischen Hamas-Angreifern im Gazastreifen fallen immer mehr… Weiterlesen ⮕

Israel-Krieg: Geisel (85) wurde von Hamas geschlagenYocheved Lifshitz wurde im Israel-Krieg von der Hamas in den Gazastreifen verschleppt. Nun ist sie wieder frei – und berichtet von der Geiselhaft. Weiterlesen ⮕

EU verurteilt Hamas-Angriffe und fordert humanitäre Pausen von IsraelDie Regierungschefs der 27 EU-Staaten verurteilen die terroristischen Angriffe der Hamas und fordern gleichzeitig von Israel humanitäre Pausen bei seinen Vergeltungsschlägen. Ziel ist die Freilassung aller Hamas-Geiseln und die Gewährleistung humanitärer Hilfe im Gazastreifen. Weiterlesen ⮕

Israel-Krieg: Reine Fraueneinheit tötet 100 Hamas-TerroristenEine Einheit von 13 Soldatinnen hat im Israel-Krieg rund 100 Hamas-Terroristen bei einem Stützpunkt getötet. So konnten über 50 Geiseln befreit werden. Weiterlesen ⮕

Hamas-Vertreter bestreitet Zivilistenopfer bei Angriff auf IsraelAhmad Abdelhadi, der Vertreter der Hamas in Libanon, behauptet, dass die Entscheidung für den Angriff auf Israel allein von der Hamas-Führung getroffen wurde und weder der Iran noch eine andere Partei davon wussten. Er leugnet auch, dass bei dem Angriff Zivilisten ums Leben gekommen sind. Islamwissenschaftler Guido Steinberg bestätigt, dass die Hamas die Zivilisten im Gazastreifen opfert. Weiterlesen ⮕