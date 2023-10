Tempo 30 in Freiburg: Kritik von TCS und Arbeitgeberverband

TCS und Arbeitgeberverband sehen die Massnahme kritisch.Das Thema Tempo 30 sorgt in Freiburg weiterhin für heftige Diskussionen. Am 2. Oktober hat die Saanestadt die Geschwindigkeit grossflächig reduziert. Schon damals

Jetzt haben die Freiburger Medien «RadioFr» und «Frapp» eine erste Bilanz gezogen. Vorneweg: Tempo 30 spaltet auch einen knappen Monat nach der Einführung die verschiedenen Akteure immer noch.Knapp einen Monat ist es her, seit die Stadt Freiburg auf vielen Strassen Tempo 30 eingeführt hat. – keystone

Insbesondere die Autofahrer ärgern sich. Eric Collomb von der Freiburger Sektion des Touring Club Schweiz (TCS) sagt: «Wir erhalten jeden Tag Briefe und Mails von Autofahrenden, die fragen, was man gegen Tempo 30 machen könnte.» headtopics.com

Für Collomb ist klar: «Die Stadt Freiburg ist ein Hauptort und kein Quartier!» Leute, die in der Stadt arbeiten, seien aufs Auto angewiesen. «Diese Politik können wir nicht akzeptieren», so derEbenfalls gegen Tempo 30 ist der Freiburger Arbeitgeberverband. Sekretär David Krienbühl sagt den beiden Freiburger Medien: «Tempo 30 in praktisch der ganzen Stadt, macht die Kantonshauptstadt schlicht unattraktiv.

Pierre Olivier Nobs, Gemeinderat und Mobilitätsdirektor der Stadt Freiburg, will noch nicht allzu viel sagen. Für eine vertiefte Bilanz sei es noch zu früh, sagt er gegenüber den Freiburger Medien. Aber: Die Lebensqualität ist auch seiner Meinung nach gestiegen – die Regel werde gut akzeptiert und eingehalten. headtopics.com

