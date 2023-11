Die Temperaturen gehen deutlich zurück. Es wird frostig. Bereits am Mittwoch wird bei rund 6 Grad gebibbert. Am Donnerstag rechnet Meteoschweiz dann mit noch frostigeren 0 bis 4 Grad in den Niederungen. Oberhalb von 1000 Metern dürfte es am Mittwochnachmittag bis zu 10 Zentimeter Neuschnee geben. So richtig winterlich wird es dann aufs Wochenende. Meteonews schreibt, dass mit einem Tief über Nordosteuropa am Freitag mit einer Nordwestströmung immer kältere Luft einfließt.

Dabei sinkt auch die Schneefallgrenze deutlich. Meteoschweiz rechnet damit, dass sie bereits am Freitag bis auf 600 Meter runterkommen kann. Am Wochenende ist sie dann permanent in tieferen Lagen. Im Flachland gibt es nur gelegentlich nasse Schneeschauer, die kaum groß ansetzen. Mehr Hoffnung auf die weiße Pracht hat man in den nördlichen Alpentälern





