Telefonbetrüger ergaunerten über 35'000 Franken in Flamatt FR

Sie sollen ihr Opfer (87) um insgesamt über 35'000 Franken erleichtert haben.Nach mehreren Telefonaten mit Betrügern, welche in die Rollen von falschen Bankangestellten und Polizisten schlüpften, übergab ein Senior in Flamatt einer unbekannten Abholerin mehrere Tausende Franken. Vier Personen wurden verhaftet. Eine Strafuntersuchung wurde eingeleitet.

Es seien wahrscheinlich mehrere betrügerische Abbuchungen auf seinem Konto gemacht worden und er müsse diese sofort stornieren, erklärte der angebliche Bankangestellte einem 87-jährigen Senior aus Flamatt im April 2023 amDie Polizei warnt vor Telefonbetrügern. - Pixabay

Nach umfangreichen, auf nationaler Ebene durchgeführten Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Freiburg, konnte ein 49-jähriger Deutscher und dessen Partnerin, eine 68-jährige Schweizerin, im Juni an ihrem Wohnsitz im Kanton Solothurn verhaftet werden. Anlässlich der darauffolgenden Hausdurchsuchung wurde Bargeld in der

Höhe von rund CHF 23'000.00 und Notizen zu zahlreichen Telefonbetrugsopfern sichergestellt. Nach weiteren Ermittlungen konnte an der Grenze in Rheinfelden eine weitere Person verhaftet werden. Es handelt sich hierbei um den Bruder des vorgenannten Mannes, einen 45-jährigen Türken, aus Deutschland.

Sie werden verdächtigt, bei mehreren Telefonbetrugsfällen in der Deutschschweiz, darunter in Flamatt, sowie bei einem Versuch in Murten, beteiligt gewesen zu sein.

