Teilrevision des Gerichtsgesetzes im Kanton Nidwalden

Daneben enthält die Teilrevision des Gerichtsgesetzes weitere Aspekte, um die Abläufe im Justizsystem des Kantons Nidwalden zu vereinfachen und dadurch zu beschleunigen. Die Vorlage geht nun in die externe Vernehmlassung.

Das Gerichtsgesetz des Kantons Nidwalden soll revidiert werden, um die Zuständigkeiten der Gerichtspräsidien zu erweitern und den administrativen Aufwand zu reduzieren. Im Zentrum steht dabei die Möglichkeit, dass das Präsidium in strittigen Scheidungsverfahren entscheiden kann, wenn die Parteien eine umfassende Einigung erzielen.

Bisher ist ein Entscheid des Kollegialgerichts erforderlich. Im Weiteren soll eine Präsidialkompetenz eingeführt werden, wenn es um die Anordnung von vorsorglichen Massnahmen oder Gesuche um aufschiebende Wirkung beziehungsweise vorzeitige Vollstreckung in Zivilverfahren vor dem Obergericht geht. Diese Gesuche sind dringend und unverzüglich zu beurteilen, was durch einen Entscheid des Kollegialgerichts nur bedingt gewährleistet werden kann. headtopics.com

Das Aufsichtsbeschwerdeverfahren im Zusammenhang mit den Gerichtsbehörden ist bis anhin im Kanton Nidwalden als formelles Beschwerdeverfahren ausgestaltet. Die Aufsichtsbeschwerde stellt gemäss Lehre und Rechtsprechung einen formlosen Rechtsbehelf dar und ist nur zulässig, wenn kein anderes Rechtsmittel ergriffen werden kann. Dies wird nun auch im Zusammenhang mit Gerichtsbehörden umgesetzt und an die restliche Gesetzgebung des Kantons angepasst.

Eine weitere Änderung betrifft die Organisation der Schlichtungsbehörde, die in zivilrechtlichen Streitigkeiten vorgängig eines Gerichtsverfahrens zum Zug kommt. Für die Legislaturperiode 2022-2026 wurde die Behörde mit einem Präsidium und zwei Vizepräsidien neu gewählt. Durch Rücktritte und eine Auswertung über die Einsatzhäufigkeit der Vizepräsidien wird nun eine Flexibilisierung der Bestimmungen angestrebt. headtopics.com

