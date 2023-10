Teenager töten Obdachlosen in Horn-Bad Meinberg

Am Donnerstag findet die Polizei im lippischen Horn-Bad Meinberg eine männliche Leiche. Jetzt wurden die mutmasslichen Täter verhaftet.Ein 14-Jähriger und zwei 15-Jährige sollen im deutschen Horn-Bad Meinberg einen Obdachlosen mit Schlägen und Messerstichen getötet haben. Die drei Teenager wurden in Gewahrsam genommen. Ein 14-Jähriger und zwei 15-Jährige sollen einen Obdachlosen im deutschen Horn-Bad Meinberg zu Tode gequält haben.

Ein 14-Jähriger und zwei 15-Jährige sollen das Opfer mit Faustschlägen und Messerstichen gequält haben, bis es an seinen Verletzungen erlag. Die Gruppe filmte sich dabei selbst bei der Tat. Das Opfer sollen sie dabei zufällig getroffen haben. Ein Zeuge, der das Video gesehen hat, soll einen der Jugendlichen erkannt haben und meldete das Video der Polizei

Am Freitag kommt das Trio nun vor den Haftrichter. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird ihnen Totschlag vorgeworfen. Der Tote soll am Freitagvormittag obduziert werden.

