Technik: Herzfrequenzmessung per Kopfhörer mit Google-Update möglich

Mithilfe der APG will Google laut eigener Aussage eine Mehrton-Signalverarbeitung entworfen haben, die in jeder Situation eine zuverlässige Pulsbestimmung ermöglicht. Dabei spiele es keine Rolle, ob maneine durchgehend hohe Messgenauigkeit der Herzfrequenz festgestellt. Mit der APG-Methode habe es lediglich einen mittleren Fehler von 3,21 Prozent gerechnet auf alle Teilnehmer in allen Szenarien gegeben.

Die Messung der Zeiträume zwischen den Herzschlägen (Herzfrequenzvariabilität) fiel mit einem mittleren Fehler von 2,7 Prozent sogar noch genauer aus. Die Methode sei zudem unempfindlich gegenüber der Grösse des Gehörgangs, der Hautbeschaffenheit und

Bei den Kopfhörern, bei denen die Messart Anwendung finden könnte, handelt es sich um handelsübliche «Noise Cancelling»-Ohrhörer. Wie «notebookcheck» schreibt, könnte die Funktion bei einigen Modellen künftig als Software-Update hinzukommen. Damit wäre ein Upgrade ohne Neukauf möglich.

