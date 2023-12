TCL Electronics nimmt an der CES 2024 teil

TCL Electronics, eine führende Unterhaltungselektronikmarke und die weltweit zweitgrößte TV-Marke, kündigte heute seine Teilnahme an der jährlichen Consumer Electronics Show (CES) an, die im Januar 2024 in Las Vegas stattfindet.

Das Unternehmen wird mehr als hundert innovative Produkte vorstellen und sein führendes Technologieportfolio in 15 Produktkategorien demonstrieren, darunter QD-Mini-LED-Fernseher, TCL FreshIN-Klimageräte, Kühlschränke der Serie TCL Free Built-in, Waschmaschinen, funktionsreiche Mobilgeräte, AR-Brillen, kommerzielle Displays, intelligente Energielösungen aus einer Hand und vieles mehr. Als führendes Unternehmen im Bereich der Premium-Großbildfernseher und der Mini-LED-Technologie wird TCL auf der CES 2024 seine neuesten Durchbrüche in der Display-Technologie präsentieren und dem Publikum in der nordamerikanischen Region zum ersten Mal einen der weltweit größten QD-Mini-LED-Fernseher vorführe





Zwergtaucher zum Vogel des Jahres 2024 ernanntDer kleinste heimische Lappentaucher ist ganzjährig bei uns anzutreffen. Im Winter ist er besonders gut zu beobachten. Bridlife hat den Zwergtaucher zum Vogel des Jahres 2024 ernannt. Der kleinste hiesige Wasservogel und «kleines Federknäuel unserer Gewässer und Feuchtgebiete» sei ein Symbol für gute Gewässer, so die Organisation.

Auf der Suche nach Projekten für den «Walder Preis Naturschutz» 2024Naturschutz - Auf der Suche nach Projekten für den «Walder Preis Naturschutz» 2024: Bis zum 31. Januar 2024 können für den Preis der Hermann und Elisabeth Walder-Bachmann Stiftung potenzielle Preisträger vorgeschlagen werden.

Schweiz trifft bei Euro 2024 auf Ungarn, Schottland und DeutschlandDie Schweiz trifft bei der Euro 2024 in der Gruppe A auf Ungarn, Schottland und Deutschland. Der Glücksgriff in der Gruppe löst bei Trainer Murat Yakin viel Zuversicht aus. Die Deutschen freuen sich mit gemischten Gefühlen auf Captain Granit Xhaka.

Die Schweiz trifft an der EM 2024 auf Deutschland, Schottland und UngarnJetzt ist klar, auf wen die Schweizer Nati an der EM 2024 trifft. Das erste Ziel heisst: Achtelfinal. Nati-Trainer Murat Yakin sagt: «Nun kommen ganz andere Spiele auf uns zu als zuletzt.»

Schweiz qualifiziert sich für EM 2024 trotz enttäuschender QualifikationDie Schweiz hat sich für die EM 2024 qualifiziert, obwohl die Qualifikation enttäuschend verlief. Ein Blick in die Statistik zeigt jedoch, dass die Kampagne der Schweiz nicht so schlecht war, wie vielerorts angenommen.

Intel plant 3-Nanometer-Mobilprozessor mit 16 oder 32 GB RAM für 2024Intel hat Pläne für die Veröffentlichung eines 3-Nanometer-Mobilprozessors im Jahr 2024 angekündigt. Der Prozessor wird über 16 oder 32 GB RAM direkt auf dem Chip verfügen und eine geringe Leistungsaufnahme aufweisen. Die Möglichkeit einer lüfterlosen Kühlung wird ebenfalls erwähnt.

