Tchouameni bricht Mittelfuss im Clasico ++ Eishockey: Tödlicher Unfall in England ++ Rugby-WM: Südafrika schlägt Neuseeland und ist Rekordweltmeister

Neuseeland, Weltmeister von 1987, 2011 und 2015, musste sich damit auch im zweiten Endspiel gegen den grossen Rivalen geschlagen geben. 1995 hatte es diese Paarung schon einmal gegeben, das Finale in Südafrika ging nicht nur aus sportlichen Gründen in die Geschichte ein: Die Springboks traten damals erstmals mit schwarzen und weissen Spielern an, Bilder von Nelson Mandela im grün-gelben Trikot gingen damals um die Welt.

Vorerst gestoppt wurde die Aufholjagd des HC Lugano. Nach sechs Siegen de suite verloren die Luganesi in der Resega gegen Lausanne mit 3:4. In Unterzahl konnten sich die Darmstädter nicht mehr schadlos halten. Als Torschütze stach Harry Kane mit drei Treffern heraus. Besonders sehenswert war das 5:0, das Kane aus über 50 Metern mit einem Schuss ins erstaunlich verwaiste gegnerische Tor erzielte. Der Engländer hat nun bereits zwölfmal in der Bundesliga getroffen. Als Zweifach-Torschützen zeichneten sich bei den Münchnern Jamal Musiala und Leroy Sané aus.

Die öffentliche Kritik am frühen Saisonstart in Sölden wurde mit Blick auf die Klimakrise in den vergangenen Jahren immer lauter. Diese Saison fand er eine Woche später statt als vorigen Winter. Man werde den Auftakttermin erneut anpassen, sagte Fis-Generalsekretär Michel Vion beim traditionellen Eröffnungsevent am Freitag, bei dem Präsident Eliasch gefehlt hatte. Die Planung sei aber ein komplexes Thema, erklärte Vion.

