Taylor Swift wird Milliardärin durch ihre Musik

Pop-Superstar Taylor Swift (34) steht erstmals auf der „Forbes“-Rangliste der vermögendsten Menschen der Welt. Die Musikerin habe im Oktober 2023 geschafft, was kein anderer vor ihr schaffte: Sie sei ausschließlich durch die Einnahmen aus ihrer Musik und Auftritten Milliardärin geworden, schrieb das Magazin. Demnach setzt sich ihr Vermögen den Angaben zufolge aus den Einnahmen ihrer umjubelten „The Eras Tour“, dem Wert ihres Musikkatalogs und ihrer Immobilien zusammen.

Auf der Liste der vermögendsten Menschen der Welt rangiert die Musikerin auf Platz 2545, den sie sich mit vielen anderen Milliardären teilt

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



bazonline / 🏆 7. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Pop gegen das Patriarchat: Ist Taylor Swift eine Feministin?Swift ist ein Vorbild für viele Frauen weltweit. Aber steht sie auch für eine Emanzipationsgeschichte?

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Unglaublich erfolgreich: Der Taylor-Swift-Forscher aus Basel erklärt das Pop-PhänomenSie sprengt alle Rekorde. Die US-Sängerin ist jung, Milliardärin und schart eine riesige Fangemeinde um sich. Was ist ihr Erfolgsgeheimnis? Antworten vom Taylor-Swift-Forscher.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

SRF Hörtipps: Podcasts von Veganismus bis Taylor SwiftPro Kopf verzehren die Schweizerinnen und Schweizer jedes Jahr knapp 51 Kilogramm Fleisch. Dies trotz «Veganuary», dem einmonatigen Fleischverzicht anfangs Jahr, oder jenen Menschen, die sich gänzlich vegetarisch oder vegan ernähren. Dass Tiere Mitgeschöpfe sind, damit können sich viele identifizieren.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Taylor Swift: Die erfolgreichste Künstlerin der GegenwartDie US-Sängerin Taylor Swift ist jung, Milliardärin und hat eine riesige Fangemeinde um sich. Ihr Erfolgsgeheimnis wird vom Taylor-Swift-Forscher erklärt. Ihre musikalische Vielseitigkeit und ihre Texte machen sie zur erfolgreichsten Künstlerin der Gegenwart.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

Rod Stewart: Taylor Swift ist «astronomisch»Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Tickethype in Miami: Taylor-Swift-Konzert in Zürich ist günstigerLaut einer Amerikanerin ist es günstiger, in die Schweiz an das Taylor-Swift-Konzert zu kommen, statt jenes in Miami zu besuchen.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »