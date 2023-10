Taylor Swift ist offiziell Milliardärin

Die Pop-Ikone Taylor Swift (33) hat einen weiteren Meilenstein erreicht: Sie ist nun offiziell Milliardärin. Laut einer Analyse von Bloomberg, die einen eigenen «Billionaires Index» führt, beträgt ihr Gesamtnettovermögen etwa 1,1 MilliardenDie rekordverdächtige Eras-Tour soll die Sängerin in Richtung Milliarde geführt haben.

Ihr Konzertkinofilm «Taylor Swift: The Eras Tour» legte den besten Start eines Konzertfilms jemals hin. An seinem Eröffnungswochenende spielte der Film

Taylor Swift: Eine der reichsten Musikerinnen der WeltTaylor Swift hat dank ihrer erfolgreichen Welttournee ein Vermögen von 1,1 Milliarden US-Dollar angehäuft. Sie ist die dritte Musikerin nach Beyoncé und Rihanna, die solch einen Reichtum erreicht hat. Im Gegensatz zu den beiden hat Swift ihr Geld hauptsächlich mit Musik verdient. Sie beeinflusst die US-Wirtschaft und setzt wöchentlich neue Maßstäbe. In der Schweiz fehlen ihr noch zehn Millionen US-Dollar, um Milliardärin zu sein. Weiterlesen ⮕

