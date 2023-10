Taylor Swift: Eine der reichsten Musikerinnen der Welt

Taylor Swift (33) ist in eine neue Sphäre vorgestossen. Dank des Erfolgs ihrer Welttournee besitzt sie nun rund 1,1 Milliarden US-Dollar, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berechnet hat. Nach Beyoncé und Rihanna ist Taylor Swift erst die dritte Musikerin, die ein solches Vermögen aufbauen konnte. Im Gegensatz zu Beyoncé (42) und Rihanna (35) hat sie ihr Geld fast ausschliesslich mit Musik verdient.

Ihre «Eras»-Albumtour mit 53 Stopps durch die USA zog so viele Menschen an, dass das «Wallstreet Journal» sie ein «Konjunkturprogramm» nannte, das die Inflation befeuert. Denn wo Taylor Swift auftaucht, steigen die Preise, sind Hotels ausgebucht und Erwachsenenwindeln ausverkauft. Als sie kürzlich ein Footballspiel ihres neuen Freundes Travis Kelce in New York besuchte, erhöhten sich die Ticketpreise um bis zu 40 Prozent.

Weiterlesen:

20min »

Taylor Swift ist Favoritin bei den Billboard Music AwardsAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

Ihr Browser ist veraltetBitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version oder wechseln Sie auf einen anderen Browser. Weiterlesen ⮕

Luganesi zeigen Mut trotz Niederlage gegen BrüggeTrainer Croci-Torti ist stolz auf seine Spieler, obwohl sie gegen Brügge verloren haben. Er betont, dass sie gegen solche Gegner ohne Angst spielen können und dass sie einige Fehler gemacht haben, die sie auf diesem Niveau nicht machen dürfen. Trotz der Enttäuschung müssen sie den Kopf oben behalten und sich auf den nächsten schwierigen Match gegen Meister YB vorbereiten. Weiterlesen ⮕

Pizzeria San Giorgio Steinbruch in Bäch SZ: Erleben Sie den ultimativen PizzagenussEntdecken Sie die Pizzeria San Giorgio in Steinbruch, Bäch SZ und genießen Sie den ultimativen Pizzagenuss. Hier erwarten Sie köstliche Pizzen in gemütlicher Atmosphäre. Weiterlesen ⮕

Sahra Wagenknecht und ihre Unterstützung für die AntifaDie ehemalige Abgeordnete der Partei «Die Linken» und Gründerin ihrer neuen Partei «Bündnis Sahra Wagenknecht» hat früher die Fragen der Bürger auf abgeordnetenwatch.de beantwortet. Doch seit Juli 2023 hat sie sich dort nicht mehr geäußert. Eine Frage, die unbeantwortet bleibt, betrifft ihre Unterstützung für die Antifa. Früher hat sie Spenden an die Antifa überwiesen, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie dies weiterhin tut. Die Beziehung zwischen Wagenknecht und der Antifa ist nicht mehr gut, nachdem sie 2016 beim Parteitag der «Linken» von der Antifa attackiert wurde. Weiterlesen ⮕

- USA kündigen 150 Millionen Dollar Militärhilfe anRussland verstärkt seine Angriffe auf Awdijiwka Weiterlesen ⮕