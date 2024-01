Tausende demonstrieren in Deutschland gegen Rechtsextremismus

In Hannover rief Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil die Menschen bei der Kundgebung dazu auf, im eigenen Umfeld klare Kante gegen rechts zu zeigen und für Menschenrechte und Demokratie einzutreten. «Verteidigen wir unsere Demokratie.» Die Demonstranten trugen Plakate mit der Aufschrift, wie etwa «Wir sind bunt» oder «Faschismus ist keine Alternative». In Kassel sprach die Polizei von 12'000 Teilnehmern.

Teilnehmer trugen Plakate bei sich mit Aufschriften wie «Nazis und Antisemiten müssen ausgebürgert werden» und «Zusammen gegen Extremisten für Demokratie». «Alle zusammen gegen die AfD»In Dortmund und Wuppertal schätzte die Polizei die Zahl der Teilnehmer auf jeweils etwa 7000. In Wuppertal stand die Demo unter dem Motto «Gemeinsam und solidarisch! Gegen Ausgrenzung, Hass und Hetze!». In Stuttgart versammelten sich laut Polizei Tausende Menschen unter dem Motto «Alle zusammen gegen die AfD». Schätzungsweise 20'000 waren es laut Polizei in Karlsruh





Schweiz, Deutschland und Italien planen gegenseitige Hilfe im Gas-KrisenfallDie Schweiz, Deutschland und Italien sollen sich im Gas-Krisenfall gegenseitig helfen. Das geplante Abkommen sei auf gutem Weg, sagt Energieminister Rösti. Und mahnt davor, sich in falscher Sicherheit zu wiegen.

Deutschland dominiert die Schweiz vor Weltrekord­kulisseDie Schweiz verliert das Spiel vor Weltrekord­kulisse. Die Deutschen feiern – und Andy Schmid will es der nächsten Generation verschweigen.

Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen wegen möglichen Anschlagsplans in Deutschland und ÖsterreichIn Deutschland und Österreich werden die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt, da Hinweise auf einen möglichen Anschlagsplan einer islamistischen Gruppe vorliegen. Insbesondere Kirchen und Märkte stehen im Fokus der Polizei. Der Kölner Dom und eine Kirche in Wien könnten mögliche Ziele sein.

Deutschland führt Handy-Blitzer einIm Bundesland Rheinland-Pfalz setzt die Polizei nun flächendeckend auf sogenannte Handy-Blitzer. Die Kameras erkennen unerlaubtes Handy-Verhalten, etwa das Telefonieren am Steuer.

Videos und Fotos von der BauerndemoMit Blockaden an Autobahnauffahrten und Traktorkolonnen in Städten protestieren seit Montag die Bauern in Deutschland gegen die von der Regierung geplanten Sparmassnahmen. Die Regierung soll die Rückerstattung der Mineralölsteuer beibehalten, fordern die Bauern.

Deutsche Bauern protestieren gegen Sparpläne der RegierungDer Deutsche Bauernverband hat ab dem 8. Januar 2024 landesweite Protestaktionen angekündigt. Die Bauernproteste in Deutschland beschäftigen auch hierzulande die Bauern und die Bauernverbände – gerade in der Ostschweiz, mit Deutschland als direkten Nachbarn.

