Tausende brechen im Gazastreifen in Lager für Hilfsgüter ein: «Dies ist ein besorgniserregendes Zeichen» ++ Hamas setzt Raketenangriffe auf Israel fort

Im Libanon ist inmitten militärischer Spannungen an der Grenze zu Israel ein Soldat der UN-Beobachtermission Unifil verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich am Samstag bei Mörserbeschuss einer Unifil-Basis im östlichen Teil des Grenzgebiets, wie die Beobachtermission am Sonntag auf X, ehemals Twitter, mitteilte. Von wem der Beschuss ausging, war zunächst unklar.

Unifil, die sogenannte Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon, gibt es seit 1978. Sie gilt als eine der ältesten aktiven UN-Beobachtermissionen.In Pakistan sind Hunderte Menschen angesichts des Gaza-Kriegs auf die Strassen gezogen. In der Hauptstadt Islamabad strömte am Sonntag eine Menschenmenge in Richtung der sogenannten Roten Zone, wo Botschaften und Regierungsgebäude liegen, wie eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur berichtete.

In mehreren Städten im Umkreis der Küstenmetropole gab es am Sonntag Raketenalarm, ebenso in Ortschaften im Grenzgebiet zum Gazastreifen. Das israelische Fernsehen berichtete, bis zu zwei Millionen Menschen seien durch den Alarm und Aufrufe, sich in Schutzräume zu begeben, betroffen gewesen. Die Hamas wird nicht nur von Israel, sondern auch von EU und USA als Terrororganisation eingestuft. Seit dem Terroranschlag auf israelische Zivilisten am 7. headtopics.com

Es sei ein neuer gemeinsamer Mechanismus mit USA, Ägypten und den Vereinten Nationen eingerichtet worden. Hilfslieferungen für Gaza sollten demnach zunächst am Nitzana-Übergang von Israel nach Ägypten geprüft werden. Man habe grosse Sorgen, dass in den Lastwagen auch Waffen in den Gazastreifen geschafft werden könnten, sagte Goren.

Israelische Medien berichteten zuletzt unter Berufung auf Sicherheitskreise, die Hamas habe rund 30 000 Menschen im Umkreis des Schifa-Krankenhauses konzentriert, damit diese als «menschliche Schutzschilde» dienen. Dies solle Israel daran hindern, ihre unterirdische Kommandozentrale anzugreifen. Die israelische Armee hatte am Samstag Videos veröffentlicht, in denen mutmassliche Mitglieder der islamistischen Hamas die Nutzung des Krankenhauses für ihre Zwecke bestätigen. headtopics.com

UN: Tausende brechen im Gazastreifen in Lager für Hilfsgüter einAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

Israel mit Bodentruppen im Gazastreifen - Immer mehr OpferDrei Wochen nach Massakern islamistischer Terroristen hat die israelische Armee ihre Angriffe auf… Weiterlesen ⮕

Israel intensiviert Kämpfe im Gazastreifen – Die Nacht im ÜberblickAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

Panik und Chaos: Rotes Kreuz fordert sofortige Deeskalation ++ Israel intensiviert Kämpfe im GazastreifenIm Nahen Osten ist die angespannte Lage zwischen Israel und Palästina eskaliert. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog. Weiterlesen ⮕

Israel empört über Starlink-Hilfsangebot von Elon MuskIsrael hat mit Empörung auf Elon Musks Starlink-Angebot für Hilfsorganisationen im Gazastreifen reagiert. Weiterlesen ⮕

Editorial zum Einmarsch im Gazastreifen: Es droht ein Krieg, bei dem alle verlieren, auch IsraelEin Sieg gegen die Hamas wird Israel gelingen, aber der Krieg wird schwierig und blutig. Herauszukommen ist noch viel schwieriger, doch es gibt ein Vorbild. Weiterlesen ⮕