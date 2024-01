Tausende Bauern demonstrieren in Berlin gegen Diesel-Vergünstigungen

Bei einer weiteren Grossdemonstration gegen das geplante Aus von Diesel-Vergünstigungen für die Landwirtschaft werden am Montag Tausende Bauern in Berlin erwartet. Die BauernZeitung ist vor Ort in Berlin und berichtet im Tagesverlauf aktuell über die Proteste. Neben Vertretern der Verbände will auf der Kundgebung auch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sprechen. Lindner dämpfte vorab Erwartungen, dass auf die Subventionsstreichungen komplett verzichtet werde.

Ähnlich äusserte sich Grünen-Fraktionschefin Britta Hasselmann. Bereits am Wochenende positionierten sich zahlreiche Bauern mit ihren Traktoren in Berlin. Auf rund einem halben Dutzend Routen wollen sie am Montag von mehreren Seiten ins Zentrum der Hauptstadt fahren und auf der Strasse des 17. Juni zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor zusammenkommen





