Tatort: Königinnen - Die Welt der Produktköniginnen

Ivo Batic (Miroslav Nemec, links) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) verschlägt es in ihrem neuen Fall in die Welt der Produktköniginnen.Die Musik zum «Tatort: Königinnen» steuerte die Chiemgauer Band LaBrassBanda bei, die auch einen Auftritt im Film hatte.«Wir waren von Anfang an hellauf begeistert, dass wir für die Filmmusik zum Münchner ‹Tatort angefragt› wurden», sagt LaBrassBanda-Frontmann Stefan Dettl gegenüber der ARD.

Leitmayr (Udo Wachtveitl) ermittelt: Haben die Honigkönigin Toni (Lilly Wiedemann, Mitte) und die Spargelkönigin Luise (Phenix Kühnert) etwas mit dem Angriff auf Gehrling zu tun?Bild: BR/Odeon Fiction GmbH/Luis ZenoBild: BR/Odeon Fiction GmbH/Luis Zeno

Ivo Batic (Miroslav Nemec, links) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) verschlägt es in ihrem neuen Fall in die Welt der Produktköniginnen.Die Musik zum «Tatort: Königinnen» steuerte die Chiemgauer Band LaBrassBanda bei, die auch einen Auftritt im Film hatte.«Wir waren von Anfang an hellauf begeistert, dass wir für die Filmmusik zum Münchner ‹Tatort angefragt› wurden», sagt LaBrassBanda-Frontmann Stefan Dettl gegenüber der ARD. headtopics.com

Leitmayr (Udo Wachtveitl) ermittelt: Haben die Honigkönigin Toni (Lilly Wiedemann, Mitte) und die Spargelkönigin Luise (Phenix Kühnert) etwas mit dem Angriff auf Gehrling zu tun?Bild: BR/Odeon Fiction GmbH/Luis Zeno

Der deutsche Filmstar Veronica Ferres spielt im neuen «Tatort» eine zwielichtige Figur, die sich vor den Übergriffen eines mächtigen Mannes verschliesst. Ihre Rolle ist dunkel – und von einem realen Vorbild inspiriert.Die deutsche Schauspielerin Veronica Ferres spielt im Münchner «Tatort: Königinnen» die finstere Geschäftsfrau Sylvia. headtopics.com

In einem Interview hat Ferres verraten, sich für ihre Rolle an einer realen Person inspiriert zu haben: Sie hat sich zur Vorbereitung auf ihre Figur mit dem Leben der englischen Businessfrau Ghislaine Maxwell befasst.

Tatort: Königinnen - Die Welt der ProduktköniginnenDie Ermittler Batic und Leitmayr werden in ihrem neuen Fall in die Welt der Produktköniginnen verwickelt. Die Chiemgauer Band LaBrassBanda steuerte die Musik zum Film bei. Weiterlesen ⮕

Welche Aufgaben haben Produktköniginnen wirklich?Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

Karate-WM in Budapest - Knappe Final-Niederlage: Quirici bleibt SilberDie mehrmalige Karate-Europameisterin Elena Quirici gehört in ihrem Sport zu den Besten der Welt. Weiterlesen ⮕

Experten: Welt wäre auf neue Pandemie nicht genügend vorbereitetLaut WHO-Experten wäre die Welt nicht genügend auf eine neue Pandemie vorbereitet. Weiterlesen ⮕

Welt wäre laut Experten auf neue Pandemie nicht genügend vorbereitetDie Welt ist nach wie vor schlecht auf eine mögliche neue Gesundheitskrise oder Pandemie vorbereitet. Weiterlesen ⮕

Die beeindruckendsten Hotel-Pools der WeltEine Zusammenstellung der spektakulärsten Hotel-Pools weltweit, darunter der größte Rooftop-Infinitypool, ein schwebender Pool und der tiefste Pool der Welt. Weiterlesen ⮕