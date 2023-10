Ivo Batic (Miroslav Nemec, links) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) verschlägt es in ihrem neuen Fall in die Welt der Produktköniginnen.Die Musik zum «Tatort: Königinnen» steuerte die Chiemgauer Band LaBrassBanda bei, die auch einen Auftritt im Film hatte.«Wir waren von Anfang an hellauf begeistert, dass wir für die Filmmusik zum Münchner ‹Tatort angefragt› wurden», sagt LaBrassBanda-Frontmann Stefan Dettl gegenüber der ARD.

Ivo Batic (Miroslav Nemec, links) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) verschlägt es in ihrem neuen Fall in die Welt der Produktköniginnen.Die Musik zum «Tatort: Königinnen» steuerte die Chiemgauer Band LaBrassBanda bei, die auch einen Auftritt im Film hatte.«Wir waren von Anfang an hellauf begeistert, dass wir für die Filmmusik zum Münchner ‹Tatort angefragt› wurden», sagt LaBrassBanda-Frontmann Stefan Dettl gegenüber der ARD.

Der «Tatort: Königinnen» führte die Münchner Ermittler in die Welt der Produktköniginnen. Gibt es solche Monarchinnen auch im echten Leben? Und welche Band sorgte für die stimmungsvolle Musik?Der Veranstalter einer Parade von Produktköniginnen hatte sich mutmasslich selbst getötet. headtopics.com

Während er im Krankenhaus um sein Leben kämpfte, fahndete die Münchner Kripo im fiktiven Örtchen Gmeining nach seinem potenziellen Angreifer. Der wahre Bösewicht, daran liess der Film bereits zu Beginn wenig Zweifel, war der Verletzte selbst. Gehrling entpuppte sich als Chauvinist der übelsten Sorte: Er gaffte, grapschte, machte anzügliche Bemerkungen und schrak auch sonst vor keiner Schandtat zurück. Dutzende Produktköniginnen hatte er im Laufe der Jahre belästigt oder gar zum Sex genötigt.

Es sei «ein Spiel mit Mädchenträumen und Männertrieben», das man im 94. Münchner «Tatort» habe abbilden wollen. Das alles resultiert in einen klugen und durchgehend spannenden Krimi.In den Vereinigten Staaten repräsentierten junge Frauen – zum Beispiel «Dairy Princesses» oder «Apple-Queens» – bereits zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts bestimmte Marken, Regionen und Produkte. headtopics.com

