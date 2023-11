Tanguy Ndombélé isst nach Champions League Burger, muss auf Diät

Letztes Jahr noch italienischer Meister Zuletzt geriet der Franzose mit seinem Trainer Okan Buruk aneinander. Dies, weil er sich nach dem 1:3 gegen Bayern in der Champions League zu später Stunde noch einen Burger gönnte. Danach stand er nicht im Kader. Galatasaray überlegt sich, die Leihe von Ndombélé aufzulösen und ihn wieder nach London zu Tottenham zurückzuschicken.

