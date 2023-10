Tamy Glauser verzichtet auf geschlechtsneutrale Pronomen

Im Februar 2021 verkündete Tamy, auf weibliche Pronomen verzichten zu wollen.: «Ihr könnt mich jetzt mit geschlechtsneutralen Pronomen ansprechen. Es hat 36 Jahre gedauert, bis ich das rausgefunden habe, also wäre es nett, wenn ihr es respektieren würdet.»

Auf Tamys Profil standen schon länger die englisch geschriebenen geschlechtsneutralen Pronomen «they / them» (Deutsch: sie/ihr Plural). Das heisst: Das Umfeld darf Tamy Glauser mit dem weiblichen Pronomen «sie» ansprechen. In Medienberichten möchte Glauser aber weiterhin geschlechtsneutral beschrieben werden, wie das Model zu Nau.ch sagt.Identifiziert Tamy Glauser sich nicht mehr als non-binär? «Doch, das hat sich nicht geändert», stellt das Glauser im Gespräch mit Nau.ch klar. «Ich bin immer noch non-binär, aber es stört mich nicht, wenn man mir ‹sie› sagt.

Tamy erklärt: «Ich habe meine Gender-Identität für mich innerlich geregelt. Ich weiss, wer ich bin. Ob mich jemand mit geschlechtsneutralen Pronomen anspricht oder nicht – das ändert nichts daran.»Grund, warum Tamy auf rein geschlechtsneutrale Pronomen verzichtet, sei vor allem die Tücken der deutschen Sprache. Auf die Pronomen angesprochen, wusste Tamy Glauser oft nicht, was sagen, kam in Erklärungsnot. headtopics.com

Denn: Im Deutschen sagt man statt der non-binären Pronomen meist einfach «Tamy», da es keine Alternative gibt. Zwar existieren neue Pronomen wie «xier» oder «dey» für non-binäre Menschen – diese haben sich bislang aber nicht wirklich etabliert.sprach Tamy Glauser 2021 über den Prozess bis zum Outing als non-binär: «Es war sehr intensiv.

