Tag des Lichts: Sensibilisierung für gute Sichtbarkeit im Straßenverkehr

Die Tage sind wieder kürzer, und die Uhren wurden auf die Winterzeit umgestellt. Es wird folglich genau zur Hauptverkehrszeit am Ende des Tages dunkel. Mit Einbruch der Dämmerung nimmt die Sicht im Strassenverkehr drastisch ab. Die am stärksten gefährdeten Gruppen, Personen zu Fuss oder unterwegs mit dem Velo, könnten von einem Fahrzeug zu spät gesehen werden. In der Nacht oder bei Dämmerung ist das Unfallrisiko dreimal höher als tagsüber.

Kleidung und Alltagsgegenstände ausrüsten: Es ist beispielsweise sehr einfach, reflektierende Aufkleber anzubringen, die ganz nach Ihrem eigenen Geschmack gestaltet werden können ( „ Nutzen Sie bereits vorhandene reflektierende Accessoires, die für Velos, Trottinetts, Kinderwagen, Hunde usw. geeignet sind.

Wichtiger Hinweis: Reflektierende Elemente sind besonders wirkungsvoll, wenn sie an Körperteilen angebracht werden, die sich bewegen – idealerweise auf jeder Seite (360°). Jährliche Omnibusbefragung, die seit 2020 durch das Institut Intervista AG im Auftrag des TCS durchgeführt wird, um die Wirksamkeit der Kampagne „Made Visible“ zu überprüfen.

