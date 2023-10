Tag der Pausenmilch: 265.000 Kinder genießen eine Portion Milch

Auch nach 22 Jahren findet der Tag der Pausenmilch weiterhin grossen Anklang. Am 26. Oktober schenkten im Tessin wieder unzählige «Pausenmilchfrauen» Milch aus, und so kamen rund 265’000 Kinder von der Kita bis zur 9. Klasse in den Genuss einer Portion Milch. In der Deutschschweiz und der Romandie findet der Tag am 31. Oktober statt.

Dank der wertvollen Unterstützung des Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverbands (SBLV), Eltern, Lehrpersonen und vielen Helferinnen und Helfern in der ganzen Schweiz, die den Ausschank vor Ort organisierten, erlebten die Kinder, Schülerinnen und Schüler die Milch auf sinnliche Weise.Initiiert wurde der Tag der Pausenmilch mit dem Ziel, den Schulkindern die Milch als gesunde Pausenverpflegung näherzubringen.

