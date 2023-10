Tag der offenen Tür in Lyssach

28.10.2023 01:22:00 / Herkunft: SchweizerBauer

Nun ist es so weit, das Agrarzentrum der fenaco-Landi Gruppe in Lyssach BE wir offiziell eröffnet. Auf rund 33'000 Quadratmetern arbeiten Spezialisten und Spezialistinnen der Agrarbranche interdisziplinär zusammen. Am Samstag ist «Tag der offenen Tür».