Tag der betreuenden Angehörigen: Unterstützung für Angehörige von Krebsbetroffenen

Sie sind für die Betroffenen meistens die wichtigste Stütze und kommen mit ihren eigenen Bedürfnissen oft zu kurz, denn auch sie brauchen Unterstützung.Angehörige übernehmen in der Schweiz einen bedeutenden Teil der Betreuungsarbeit von Krebsbetroffenen. Für die meisten von ihnen ist der Spagat zwischen Care-Arbeit, Berufsalltag, Kinderbetreuung und eigenen Bedürfnissen äusserst schwierig.

berät, unterstützt und informiert Menschen mit Krebs und deren Angehörige. Sie setzt sich gezielt für Prävention und Früherkennung ein und fördert die unabhängige Krebsforschung. Als nationaler Verband besteht sie aus 18 kantonalen und regionalen Krebsligen sowie der Dachorganisation, der Krebsliga Schweiz. Sie ist vorwiegend durch Spenden finanziert.

Medienmitteilung: Chancengleichheit bei familiärem Krebsrisiko / Vorsorgliche Eingriffe sollen vergütet werden Gewisse Menschen haben eine Gen-Mutation, die ein erhöhtes Krebsrisiko birgt – beispielsweise die Schauspielerin Angelina Jolie. Doch nicht bei allen Mutationen deckt die Grundversicherung eine prophylaktische Entfernung des Brustgewebes oder der Eierstöcke. Die Krebsliga Schweiz und die Schweizerische ... headtopics.com

Netanyahu: «Zweite Phase des Gaza-Kriegs hat begonnen» ++ Angehörige der Hamas-Geiseln fordern GefangenenaustauschIm Nahen Osten ist die angespannte Lage zwischen Israel und Palästina eskaliert. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog. Weiterlesen ⮕

Tel Aviv: Angehörige der Geiseln fordern «Deal» zur FreilassungDie aktuelle Lage im Nahostkonflikt Weiterlesen ⮕

Israel-Krieg: Geisel-Angehörige fordern GefangenenaustauschIsrael hat seine Bodeneinsätze ausgeweitet, im Gazastreifen fiel die Kommunikation aus. Im Israel-Krieg starben 1400 Israelis und über 7000 Palästinenser. Weiterlesen ⮕

Londonerin reist für einen Tag nach Mailand – weil es günstiger istEine junge Frau aus London beharrt darauf, dass es für sie deutlich günstiger war, einen Tag in Mailand als in ihrer Heimatstadt zu verbringen. Weiterlesen ⮕

Frau wird am helllichten Tag sexuell belästigtEine Frau läuft auf einem Trottoir die Strasse hinunter. Plötzlich wird sie von einem obdachlosen Unbekannten sexuell belästigt. Dies passierte am helllichten Tag. Ein Mann eilte ihr zur Hilfe Weiterlesen ⮕

Es hat gfägt am Tag der Bäuerin an der OlmaRedaktorin Andrea Wyss hat den Bäuerinnentag an der Olma zum ersten Mal, aber sicher nicht zum letzten Mal besucht - ein Erfahrungsbericht. Weiterlesen ⮕